Građevinski skandal u Švajcarskoj o kojem svi pričaju: Prijavili adaptaciju štale, a u zaštićenoj zoni niče luksuzni objekat

U švajcarskom selu Grindelwald, usred zaštićene poljoprivredne zone, izbio je novi građevinski skandal. Stara štala, zvanično registrovana kao poljoprivredni objekat, pretvara se u luksuzni objekat. Aktivista Peter Roth tvrdi da je reč o jasnom kršenju zakona, dok opština ćuti pred optužbama.

Objekat se nalazi na planinskom putu koji je širok jedva metar i po i smešten je duboko u zoni gde se gradnja strogo ograničava. Uprkos tome, ova štala je tokom godina više puta prepravljana, a prema internet arhivi iznajmljivana je turistima najmanje od 2022. do marta 2025.

Rot tvrdi da se ovde sprovodi taktika postepenih zahvata kako bi se objekat vremenom pretvorio u punopravnu kuću za odmor. Prema njegovim rečima, to je protivno federalnim pravilima koja dozvoljavaju samo minimalne adaptacije starih objekata izvan građevinskih zona.

Dodatni problem je što je objekat u takozvanoj plavoj zoni prirodnih rizika, gde važe posebni bezbednosni uslovi. „Ono što se ovde radi nije samo nezakonito već i opasno“, poručuje Rot.

Predsednik opštine odbio je da detaljno odgovori na pitanja i odbacio sve optužbe. Vlasnici tvrde da je sve rađeno uz uredne dozvole. Ipak, Fondacija za zaštitu pejzaža podnela je zvaničnu žalbu, uz ocenu da projekat ne bi smeo da dobije odobrenje.

Stručnjaci iz federalnih službi podsećaju da su nadogradnje ovakvih objekata dozvoljene samo u vrlo ograničenom obimu i da građevinska policija mora reagovati kada se prekorači dozvoljeni nivo radova. Prema njihovim rečima, u ovakvim slučajevima obaveza je da se objekat vrati u prvobitno i zakonito stanje.



Rot tvrdi da se pravila u Grindelvaldu godinama selektivno primenjuju i da vlasti lokalno tolerišu ilegalne adaptacije kako bi povećale turističke kapacitete. „Ovo se jednostavno prećutkuje, a svi se prave da je u redu“, kaže on.

Autor: D.Bošković