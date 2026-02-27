Više od 1.100 slučajeva malih boginja u SAD za dva meseca, zabrinjavajuće prognoze

Sjedinjene Američke Države su zabeležile više od 1.100 slučajeva malih boginja od početka godine, pokazuju podaci Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koji su danas objavljeni.

Stručnjaci upozoravaju da brojke nagoveštavaju moguće smrtne ishode, s obzirom na ozbiljne komplikacije bolesti poput encefalitisa i pneumonije, prenosi CNN.

Preko 96 odsto zaraženih nisu vakcinisani MMR vakcinom, a više od 80 odsto slučajeva odnosi se na decu i tinejdžere, uključujući četvrtinu dece mlađe od pet godina.

Prošle godine u SAD je prijavljeno skoro 2.300 slučajeva, što je najveći broj od 1991, a zabeležene su i tri smrti među nevakcinisanim osobama.

Najveći broj obolelih je trenutno u Južnoj Karolini, gde je od oktobra registrovano najmanje 979 slučajeva, uglavnom među nevakcinisanom populacijom u okrugu Spartanburg.

Zdravstvene vlasti sprovode masovnu vakcinaciju i mere izolacije kako bi zaustavile širenje bolesti.

I u drugim državama, uključujući Severnu Karolinu, Floridu, Vašington i Kaliforniju, beleže se novi slučajevi povezani sa pojavom malih boginja u Južnoj Karolini.

Na Univerzitetu Ave Maria u Floridi zabeleženo je 83 slučaja među studentima.

Stručnjaci podsećaju da male boginje predstavljaju ozbiljan rizik i za odrasle, a ne samo za decu.

"Malih boginje mogu biti teške, a stariji pacijenti su posebno ugroženi od komplikacija poput pneumonije", upozorava doktor Vilijam Šafner sa Medicinskog centra Univerziteta Vanderbilt.

CDC i lokalne zdravstvene službe nastavljaju kampanje vakcinacije i nadzor kako bi zaustavili širenje bolesti, dok stručnjaci ističu da neodlučnost roditelja da vakcinišu decu povećava rizik od nove pojave boginja i smrtnosti.

Autor: D.Bošković