OVAJ NAPAD NA IRAN BIĆE MNOGO VEĆI OD SVIH PRETHODNIH?! Evo šta je bio cilj prvog talasa, sprema se OPŠTI PAKAO

Očekuje se da će trenutna vojna operacija protiv Irana biti "značajno veća" od udara izvedenih na nuklearna postrojenja zemlje u junu 2025. godine.

To piše Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike.

Publikacija izveštava da se desetine udara izvode od strane jurišnih aviona raspoređenih u vojnim bazama širom Bliskog istoka, kao i sa nosača aviona koji deluju u regionu.

Eskalacija dolazi nakon izraelskih udara pokrenutih 28. februara. Izveštaji medija ukazuju da je prvi talas napada bio usmeren na lokacije u Teheranu.

Izraelski mediji su izvestili da je general Amir Hatami, vrhovni komandant iranske vojske, navodno eliminisan tokom operacije.

Stanovnici su opisali široko rasprostranjenu paniku u glavnom gradu usred snažnih eksplozija i značajne štete na vladinim zgradama.

Prema Rojtersu, iranski vrhovni vođa Ali Hamnei više nije u Teheranu i prebačen je na bezbednu lokaciju, dok je komunikacija mobilne telefonije poremećena u nekoliko delova grada.

Eksplozije su takođe prijavljene u iranskim gradovima Kom i Isfahan.

Autor: Jovana Nerić