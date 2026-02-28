Objavljeno koliko je raketa dosad lansirano iz Irana na Izrael

Od jutros je iz Irana na Izrael lansirano oko 35 balističkih raketa, prema preliminarnim vojnim procenama.

Neke rakete su presrele protivvazdušne snage, dok su druge pale na otvorena područja, prenosi Tajms of Izrael.

Zabeleženi su i delovi raketa i presretača koji su pali širom Izraela, a prema informacijama lekara, jedna osoba je lakše povređena.

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana objavio je ranije danas da su oružane snage Islamske Republike Iran započele "razorni odgovor" na napade koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

U saopštenju je navedeno da Iran neće podleći "sitnim zahtevima neprijatelja" i da će nastaviti da pruža otpor, preneo je NBC.

"Neprijatelj veruje da će se otporna iranska nacija predati njihovim sitnim zahtevima kroz takve kukavičke postupke", naveo je Savet u saopštenju koje je objavila agencija Mehr.

U saopštenju se apeluje na građane Irana da izbegavaju gužve u tržnim centrima i da će škole i univerziteti biti zatvoreni do daljnjeg, dok će banke ostati otvorene, a vladine kancelarije će raditi sa 50 odsto kapaciteta.

zraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa SAD.

Autor: Iva Besarabić