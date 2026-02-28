AKTUELNO

Svet

HAOS U EMIRATIMA: Aerodrom u Dubaiju ZATVOREN, hiljade putnika zarobljeno! Avioni hitno beže sa Bliskog istoka, nebo potpuno prazno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

TOTALNI KOLAPS VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA: Dubai DXB i DWC prestali sa radom!

Zbog dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku i raketnih udara koji su aktivirali protivvazdušnu odbranu širom regiona, Dubai Media Office potvrdio je hitno zatvaranje oba međunarodna aerodroma (DXB i DWC). Do daljnjeg nema poletanja ni sletanja, a nebo iznad jednog od najvećih svetskih čvorišta je sablasno prazno.

Bezbednosni protokol: Avioni koji su bili u vazduhu hitno su preusmereni na aerodrome u Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Flightradar24 pokazuje da su komercijalni piloti dobili naredbu da se odmah povuku iz zone potencijalne opasnosti.

Emirates i flydubai prizemljeni: Putnici na terminalima su u neizvesnosti, dok aviokompanije pokušavaju da organizuju smeštaj za hiljade ljudi koji su ostali blokirani usled ratnih operacija u okruženju.

BLOKIRAN CEO REGION: Gde je sve stao saobraćaj?

Ratni sukob je u rekordnom roku zatvorio ključne vazdušne koridore. Vazdušni prostor je trenutno neprohodan ili pod strogim zabranama u:

Iranu i Izraelu: Potpuna zona zabrane letova.

Jordanu, Iraku i Libanu: Saobraćaj prekinut zbog rizika od projektila.

Kuvajtu i Kataru: Masovna kašnjenja i otkazivanja letova iz bezbednosnih razloga.

Evropski i svetski giganti poput Lufthanse i British Airways-a već su otkazali sve rute ka ovom delu sveta, navodeći da je bezbednost putnika trenutno nemoguće garantovati.

