HAOS U EMIRATIMA: Aerodrom u Dubaiju ZATVOREN, hiljade putnika zarobljeno! Avioni hitno beže sa Bliskog istoka, nebo potpuno prazno! (VIDEO)

HAOS U EMIRATIMA: Aerodrom u Dubaiju ZATVOREN, hiljade putnika zarobljeno! Avioni hitno beže sa Bliskog istoka, nebo potpuno prazno!

TOTALNI KOLAPS VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA: Dubai DXB i DWC prestali sa radom!

Zbog dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku i raketnih udara koji su aktivirali protivvazdušnu odbranu širom regiona, Dubai Media Office potvrdio je hitno zatvaranje oba međunarodna aerodroma (DXB i DWC). Do daljnjeg nema poletanja ni sletanja, a nebo iznad jednog od najvećih svetskih čvorišta je sablasno prazno.

Dubai just shut down. The busiest international airport on earth. Closed. Indefinitely.



Dubai International and Al Maktoum International both suspended all operations on February 28 per official Dubai Airports statement. Over 280 flights canceled. 250 more delayed. The airspace… pic.twitter.com/QU0VUuVshZ — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) 28. фебруар 2026.

Bezbednosni protokol: Avioni koji su bili u vazduhu hitno su preusmereni na aerodrome u Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Flightradar24 pokazuje da su komercijalni piloti dobili naredbu da se odmah povuku iz zone potencijalne opasnosti.

Emirates i flydubai prizemljeni: Putnici na terminalima su u neizvesnosti, dok aviokompanije pokušavaju da organizuju smeštaj za hiljade ljudi koji su ostali blokirani usled ratnih operacija u okruženju.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.

BLOKIRAN CEO REGION: Gde je sve stao saobraćaj?

Ratni sukob je u rekordnom roku zatvorio ključne vazdušne koridore. Vazdušni prostor je trenutno neprohodan ili pod strogim zabranama u:

Iranu i Izraelu: Potpuna zona zabrane letova.

Jordanu, Iraku i Libanu: Saobraćaj prekinut zbog rizika od projektila.

Kuvajtu i Kataru: Masovna kašnjenja i otkazivanja letova iz bezbednosnih razloga.

Evropski i svetski giganti poput Lufthanse i British Airways-a već su otkazali sve rute ka ovom delu sveta, navodeći da je bezbednost putnika trenutno nemoguće garantovati.

