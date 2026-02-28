HAOS U EMIRATIMA: Aerodrom u Dubaiju ZATVOREN, hiljade putnika zarobljeno! Avioni hitno beže sa Bliskog istoka, nebo potpuno prazno! (VIDEO)

TOTALNI KOLAPS VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA: Dubai DXB i DWC prestali sa radom!
Zbog dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku i raketnih udara koji su aktivirali protivvazdušnu odbranu širom regiona, Dubai Media Office potvrdio je hitno zatvaranje oba međunarodna aerodroma (DXB i DWC). Do daljnjeg nema poletanja ni sletanja, a nebo iznad jednog od najvećih svetskih čvorišta je sablasno prazno.
Dubai just shut down. The busiest international airport on earth. Closed. Indefinitely.— Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) 28. фебруар 2026.
Dubai International and Al Maktoum International both suspended all operations on February 28 per official Dubai Airports statement. Over 280 flights canceled. 250 more delayed. The airspace… pic.twitter.com/QU0VUuVshZ
Bezbednosni protokol: Avioni koji su bili u vazduhu hitno su preusmereni na aerodrome u Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Flightradar24 pokazuje da su komercijalni piloti dobili naredbu da se odmah povuku iz zone potencijalne opasnosti.
Emirates i flydubai prizemljeni: Putnici na terminalima su u neizvesnosti, dok aviokompanije pokušavaju da organizuju smeštaj za hiljade ljudi koji su ostali blokirani usled ratnih operacija u okruženju.
#Watch | Chaos erupts at Dubai Airport as Iran-Israel tensions escalate; All flights reportedly cancelled #Iran #Israel pic.twitter.com/LrhHmDgCuD— NDTV (@ndtv) 28. фебруар 2026.
Dubai International Airport has been paralyzed— NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.
Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct
BLOKIRAN CEO REGION: Gde je sve stao saobraćaj?
Ratni sukob je u rekordnom roku zatvorio ključne vazdušne koridore. Vazdušni prostor je trenutno neprohodan ili pod strogim zabranama u:
Iranu i Izraelu: Potpuna zona zabrane letova.
Jordanu, Iraku i Libanu: Saobraćaj prekinut zbog rizika od projektila.
Kuvajtu i Kataru: Masovna kašnjenja i otkazivanja letova iz bezbednosnih razloga.
Evropski i svetski giganti poput Lufthanse i British Airways-a već su otkazali sve rute ka ovom delu sveta, navodeći da je bezbednost putnika trenutno nemoguće garantovati.
Autor: D.S.