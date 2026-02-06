Zatvoren aerodrom u prestonici, nema ni sletanja ni poletanja aviona: Zimski haos u Nemačkoj

Letovi na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) jutros su potpuno obustavljeni. Razlog je opasan crni led u kombinaciji sa ledenom kišom. Prema rečima portparola aerodroma, poletanja i sletanja nisu moguća. Trenutno nije jasno kada će se operacije nastaviti.

Aerodrom je već u četvrtak uveče potpuno obustavio rad. Oko 20 časova, vazdušni saobraćaj je potpuno obustavljen nakon što su se slojevi leda formirali na pistama.

Poletanja i sletanja više nisu bila moguća iz bezbednosnih razloga, a operacije su obustavljene do petka ujutru.

U četvrtak ujutru bilo je ozbiljnih poremećaja na aerodromu BER. Zbog ledene kiše, sva poletanja su morala biti obustavljena, jer bezbedno odleđivanje aviona više nije bilo moguće. Sletanja su tada još uvek bila dozvoljena, ali su kasnije i ona obustavljena.

Mnogi putnici i dalje treba da očekuju kašnjenja, otkazivanja i promene rezervacija. Aerodrom preporučuje da se pre dolaska direktno proveri status leta sa avio-kompanijama. Ostaje nejasno kada će se vremenska situacija poboljšati i kada će se operacije nastaviti.

U petak ujutru, vremenska situacija ostaje opasna, posebno na severoistoku Nemačke. Nemačka meteorološka služba i dalje prognozira ledenu kišu, crni poledicu i maglu. Područje od Meklenburškog jezerskog okruga do Baltičkog mora je posebno pogođeno, gde postoji rizik od ledene kiše sa zaleđenim delovima.

Klizavi uslovi će se zadržati i u delovima Berlina i Brandenburga. U Bušovu, Brandenburg, 27-godišnji muškarac je zadobio povrede opasne po život tokom noći nakon što se okliznuo na zaleđenim stepeništima. Međutim, očekuje se da će se situacija postepeno poboljšavati tokom dana sa temperaturama oko nule, mada su moguće i pojedinačne snežne padavine.

Autor: D.Bošković