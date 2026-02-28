AKTUELNO

Svet

IRAN NAJAVLJUJE UPOTREBU 'NEVIĐENOG ORUŽJA': Teheran sprema odgovor na udare, stradali visoki zvaničnici

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP ||

Nakon serije vazdušnih udara koje su izvele snage Izraela i SAD, situacija na Bliskom Istoku doživljava novu eskalaciju.

Komandant Iranske revolucionarne garde, Ebrahim Džabari, izjavio je da Iran priprema snažan odgovor uz upotrebu naoružanja koje do sada nije viđeno.

Udari na vojni i politički vrh

Operacija pod nazivom „Epski bes“, kako je navodno nazvana u Pentagonu, u prvom talasu bila je usmerena na najviše iranske zvaničnike. Prema nezvaničnim informacijama, u napadima su stradali:

Amir Nasirzadeh – iranski ministar odbrane;

Mohamed Pakpur – glavni komandant Revolucionarne garde.

Izvori navode da su mete napada bili i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je prema nezvaničnim saznanjima prebačen na sigurnu lokaciju, kao i predsednik Masud Pezeškijan.

Drugi talas napada i civilne žrtve

Tokom subotnjeg popodneva pokrenut je drugi talas udara čija su meta bili lanseri raketa unutar Irana.

Iranski državni mediji izvestili su o tragičnom bilansu na jugu zemlje, gde je u napadu na jednu osnovnu školu za devojčice poginulo 40 osoba. Izraelska vojska se za sada nije oglasila povodom ovih navoda.

Propast pregovora kao uvod u sukob

Ova vojna akcija usledila je samo dva dana nakon što su indirektni pregovori o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, vođeni uz posredovanje Omana, završeni bez ikakvog napretka.

Autor: D.S.

#Ali Hamnei

#Amir Nasirzadeh

#Bliski istok

#Iran

#Izrael

#Pentagon

#Rat

#Revolucionarna garda

#SAD

#vesti

POVEZANE VESTI

Svet

SVET NA IVICI RATA: Iran kreće sa pogubljenjima, Teheran naciljao američke baze u regionu! (FOTO/VIDEO)

Svet

'ZAISTA SU PONIZILI IRAN' Da li će Teheran napasti Izrael i KAKO? Pretnje lete sa svih strana, ključa na Bliskom istoku, očekuje se udar

Košarka

DRAMA U DUBAIJU: Košarkaši Partizana zarobljeni zbog rata! Osetkovski i Milton ne mogu da napuste zemlju!

Politika

'SITUACIJA NA BLISKOM ISTOKU JE NAPETA' Predrag Jeremić: Upotreba nuklearnog oružja dovela bi do Trećeg svetskog rata

Svet

IRAN STRAVIČNO ZAPRETIO: 50.000 američkih vojnika moglo bi da bude vraćeno u kovčezima! SAD u visokom stepenu pripravnosti!

Svet

MAKRON: Moramo izbeći ESKALACIJU na Bliskom istoku!