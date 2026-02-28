IRAN NAJAVLJUJE UPOTREBU 'NEVIĐENOG ORUŽJA': Teheran sprema odgovor na udare, stradali visoki zvaničnici

Nakon serije vazdušnih udara koje su izvele snage Izraela i SAD, situacija na Bliskom Istoku doživljava novu eskalaciju.

Komandant Iranske revolucionarne garde, Ebrahim Džabari, izjavio je da Iran priprema snažan odgovor uz upotrebu naoružanja koje do sada nije viđeno.

Udari na vojni i politički vrh

Operacija pod nazivom „Epski bes“, kako je navodno nazvana u Pentagonu, u prvom talasu bila je usmerena na najviše iranske zvaničnike. Prema nezvaničnim informacijama, u napadima su stradali:

Amir Nasirzadeh – iranski ministar odbrane;

Mohamed Pakpur – glavni komandant Revolucionarne garde.

Izvori navode da su mete napada bili i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je prema nezvaničnim saznanjima prebačen na sigurnu lokaciju, kao i predsednik Masud Pezeškijan.

Drugi talas napada i civilne žrtve

Tokom subotnjeg popodneva pokrenut je drugi talas udara čija su meta bili lanseri raketa unutar Irana.

Iranski državni mediji izvestili su o tragičnom bilansu na jugu zemlje, gde je u napadu na jednu osnovnu školu za devojčice poginulo 40 osoba. Izraelska vojska se za sada nije oglasila povodom ovih navoda.

Propast pregovora kao uvod u sukob

Ova vojna akcija usledila je samo dva dana nakon što su indirektni pregovori o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, vođeni uz posredovanje Omana, završeni bez ikakvog napretka.

