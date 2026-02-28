RAT INFORMACIJA: Netanjahu tvrdi da je Hamnei MRTAV, Teheran odmah poslao demanti!

Dok Bliski istok bukvalno gori, svet je ušao u fazu totalnog informacionog rata. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upravo je završio svoje obraćanje javnosti, a kako prenosi Sky News, njegove reči su podigle tenzije do tačke ključanja.

Netanjahu: "Postoje znaci da ga više nema"

Izraelski premijer je tokom govora o operaciji protiv Irana direktno udario na sudbinu vrhovnog vođe. Iako nije izneo zvaničnu potvrdu o likvidaciji, Netanjahu je naglasio da "postoje znaci da Hamneija više nema".

On je situaciju opisao kao istorijsku priliku za iranski narod, pozivajući ih da "ne sede skrštenih ruku" već da izađu na ulice u masama i sruše režim koji je decenijama pretio čovečanstvu nuklearnim oružjem.

Teheran tvrdi suprotno

Samo nekoliko trenutaka pre Netanjahuovog govora, iransko Ministarstvo spoljnih poslova dalo je zvaničnu izjavu upravo za Sky News. U tom saopštenju se kategorički tvrdi da je ajatolah Ali Hamnei "živ, zdrav i na sigurnom", čime je direktno osporena izraelska verzija događaja.

Izrael ne staje: Mir tek nakon "iskorenjivanja tiranije"

Netanjahu je podvukao da će se vojna kampanja u Iranu nastaviti "dok god to bude potrebno". Prema izveštaju Sky News-a, on je poručio da je cilj operacije "pravi mir", koji je moguć samo ako se nuklearni arsenal Irana trajno eliminiše, a trenutni režim potpuno iskoreni.

Autor: D.S.