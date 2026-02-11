Završen sastanak u Beloj kući: Tramp posle susreta sa Netanjahuom poslao OVU poruku

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu završio je sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući. Njihov sastanak trajao je više od sat vremena iza zatvorenih vrata u Ovalnoj kancelariji.

Tramp je rekao Netanjahuu da će nastaviti da traži diplomatski dogovor sa Iranom, uprkos skepticizmu u Netanjahuovoj vladi prema Trampovim pregovaračkim naporima.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp, koji je sastanak opisao kao "veoma dobar", naveo je da je izraelskom premijeru preneo jasnu poruku, ali i da je ishod razgovora donekle neodređen.

"Nije postignuto ništa definitivno osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se videlo da li se može zaključiti neki dogovor", napisao je Tramp na TruthSocial. "Ako može, rekao sam premijeru da bi to bila poželjna opcija. Ako ne može, moraćemo da vidimo kakav će biti ishod."

"Prošlog puta Iran je odlučio da im je bolje da ne sklope dogovor, i tada su pogođeni operacijom 'Midnight Hammer' - što im nije išlo na ruku", dodao je Tramp, aludirajući na junsku američku misiju bombardovanja iranskih nuklearnih objekata. "Nadam se da će ovaj put biti razumniji i odgovorniji."

Ovo je bio sedmi sastanak Trampa i Netanjahua od početka dsrugog mandata američkog predsednika.

Prema izraelskim medijima, prisutni su bili i američki državni sekretar Marko Rubio, sekretar za odbranu Pit Hegset, specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, Džared Kušner, američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi, izraelski ambasador u SAD Jehiel Leiter, vojni sekretar general-major Roman Gofman, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog saveta za bezbednost Gil Rajh, Majkl Ajzenberg, Ziv Agmon i savetnik Ofir Falk.

