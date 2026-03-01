Održana sednica SB UN o Iranu, Gutereš pozvao strane da se vrate za pregovarački sto

U Njujorku je sinoć održana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Iranu, na kojoj je generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao na hitan prekid sukoba SAD i Izraela sa Iranom i poručio da nema alternative mirnom rešenju.

"Ne postoji održiva alternativa mirnom rešavanju međunarodnih sporova", rekao je Gutereš tokom hitne sednice Saveta bezbednosti UN, održanoj zbog situacije oko Irana nakon napada SAD i Izraela.

Napomenuo je da su se napadi SAD i Izraela dogodili nakon treće runde indirektnih pregovora između SAD i Irana, uz posredovanje Omana.

On je snažno pozvao sve strane da se odmah vrate za pregovarački sto, posebno o iranskom nuklearnom programu, prenosi portal UN News.

Američki ambasador pri Ujedinjenim Nacijama Majk Volc izjavio je sinoć na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Iranu da je napad na tu zemlju zakonita akcija, jer je Iran ugrožavao globalnu bezbednost.

"Ovo je trenutak u istoriji koji zahteva moralnu jasnoću", rekao je Volc, koji je istakao da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razumeo taj trenutak, prenosi UN njuz.

Prema njegovim rečima, napad Sjedinjenih Američkih Država jutros na Iran u operaciji "Epski bes" bio je usmeren ka "specifičnim i strateškim" ciljevima - demontaži raketnih kapaciteta Irana koji prete saveznicima, uništavanju pomorskih sredstava koja se koriste za destabilizaciju međunarodnih voda, kao i na remećenje mehanizma koji naoružavaju posredničke milicije u regionu Bliskog istoka.

Volc je istakao da je cilj napada bio da se osigura da "iranski režim nikada, nikada ne može da preti svetu nuklearnim oružjem".

Dodao je da je masovna podrška Irana nasilnim posrednicima, uključujući militantne pokrete Huta u Jemenu, Hezbolaha u Libanu i Hamasa u Gazi, donosila "predugo" krvoproliće i nered širom Bliskog istoka.

"Nijedna odgovorna nacija ne može ignorisati upornu agresiju i nasilje", upozorio je Volc.

On je ocenio da iranske kontinuirane težnje ka naprednim raketnim kapacitetima, zajedno sa njegovim odbijanjem da odustanu od nuklearnih ambicija, predstavlja "ozbiljnu i rastuću opasnost".

Volc je dodao da je SB UN više puta delovao povodom ove pretnje, i da je rezolucija 1696, koja je doneta 2006. godine, zahtevala da Iran obustavi sve aktivnosti vezane za obogaćivanje i preradu uranijuma.

Naveo je i da je iranski režim namerno destabilizovao svet, da su ubijani pripadnici američkih snaga i građani, da je režim pretio regionalnim saveznicima i ugrožavao bezbednost međunarodne plovidbe.

Kineski ambasador u UN Fu Kong saopštio je sinoć da je Kina veoma zabrinuta zbog aktuelnog razvoja situacije na Bliskom istoku i pozvao sve strane na poštovanje principa Povelje UN.

On je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Iranu opisao američko-izraelske napade na Iran kao "drske", osuđujući pretnju silom radi rešavanja bilo kakvih međunarodnih odnosa.

"Suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet Irana i drugih zemalja regiona moraju se poštovati", rekao je kineski diplomata, prenosi portal UN News.

On je pozvao sve strane da ispune svoje obaveze prema međunarodnom pravu.

"Dijalog i pregovori su jedini način za rešavanje razlika. Kina poziva na hitan prekid vojnih akcija kako bi se sprečili dalji ciklusi eskalacije", naveo je Fu Kong.

On je dodao da je "šokantno" što su se američko-izraelski napadi dogodili usred diplomatskih pregovora između SAD i Irana.

Saeid Iravani, iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama, izjavio je da su stotine civila ubijene ili ranjene tokom prvog dana "neizazvane i unapred smišljene agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana".

"U toku su agresija i užasni zločini američkog i izraelskog režima, kao i njihovo namerno i uporno ciljanje civilne infrastrukture. Ovo nije samo čin agresije, to je ratni zločin i zločin protiv čovečnosti", rekao je Iravani tokom hitne sednice Saveta bezbednosti UN, prenosi AP.

Iravani je rekao da se sve baze i sredstva neprijateljskih snaga u regionu smatraju legitimnim vojnim ciljevima, u skladu sa pravom Irana na samoodbranu.

Dodao je da će Iran nastaviti da se brani dok se agresija ne završi, ostajući posvećen poštovanju suvereniteta susednih zemalja, uz optužbe da je Izrael uvukao SAD u sukob sa Iranom.

"Iran će nastaviti da odlučno koristi svoje pravo na samoodbranu dok agresija ne prestane u potpunosti i nedvosmisleno. Iran ostaje čvrsto posvećen poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta susednih zemalja", poručio je Iravani.

Prethodno juče su pet članica saveta - Bahrein, koji je arapski predstavnik u savetu, Francuska, Rusija, Kina i Kolumbija pozvali na hitan sastanak nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.

SAD i Izrael napali su u subotu rano ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

