AKTUELNO

Svet

POTREBAN JE HITAN PREKID SUKOBA: Gutereš na sednici SB UN o Iranu pozvao strane da se vrate za pregovarački sto

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/UN Photo/Loey Felipe ||

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš, pozvao je danas na sednici Saveta bezbednosti UN na hitan prekid sukoba SAD i Izraela sa Iranom, i poručio da nema alternative mirnom rešenju.

"Ne postoji održiva alternativa mirnom rešavanju međunarodnih sporova", rekao je Gutereš tokom hitne sednice Saveta bezbednosti UN koja se održava zbog situacije oko Irana nakon napada SAD i Izraela.

Napomenuo je da su se napadi SAD i Izraela dogodili nakon treće runde indirektnih pregovora između SAD i Irana, uz posredovanje Omana.

On je snažno pozvao sve strane da se odmah vrate za pregovarački sto, posebno o iranskom nuklearnom programu, prenosi portal UN News.

Ranije su pet članica saveta - Bahrein, koji je arapski predstavnik u savetu, Francuska, Rusija, Kina i Kolumbija pozvali na hitan sastanak nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU: AJATOLAH HAMNEI JE MRTAV! Tramp objavio: Nije uspeo da izbegne naše sisteme praćenja! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe (FOTO+

Autor: Marija Radić

#Antonio Gutereš

#Irak

#Iran

#Izrael

#SAD

#Sukob

#pregovori

POVEZANE VESTI

Svet

Gutereš na hitnoj sednici SB UN: Mora se prekinuti smrtonosni ciklus nasilja na Bliskom Istoku

Svet

Gutereš reagovao na eskalaciju sukoba u Siriji: Dosta je kršenja suvereniteta!

Svet

GUTEREŠ STIGAO NA SAMIT BRIKS, UKRAJINA POBESNELA! Sprema se za sastanak sa Putinom, a ranije odbio poziv Kijeva da dođe na mirovnu konferenciju (VIDE

Svet

Gutereš: Velika ofanziva na Rafu bila bi katastrofa

Svet

Gutereš: Nedostatak odgovornosti za ubistvo osoblja UN i humanitaraca neprihvaljiv

Svet

Gutereš zabrinut: Pozvao Izrael i Hezbolah da odmah prekinu sukobe