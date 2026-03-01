POTREBAN JE HITAN PREKID SUKOBA: Gutereš na sednici SB UN o Iranu pozvao strane da se vrate za pregovarački sto

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš, pozvao je danas na sednici Saveta bezbednosti UN na hitan prekid sukoba SAD i Izraela sa Iranom, i poručio da nema alternative mirnom rešenju.

"Ne postoji održiva alternativa mirnom rešavanju međunarodnih sporova", rekao je Gutereš tokom hitne sednice Saveta bezbednosti UN koja se održava zbog situacije oko Irana nakon napada SAD i Izraela.

Napomenuo je da su se napadi SAD i Izraela dogodili nakon treće runde indirektnih pregovora između SAD i Irana, uz posredovanje Omana.

On je snažno pozvao sve strane da se odmah vrate za pregovarački sto, posebno o iranskom nuklearnom programu, prenosi portal UN News.

Ranije su pet članica saveta - Bahrein, koji je arapski predstavnik u savetu, Francuska, Rusija, Kina i Kolumbija pozvali na hitan sastanak nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.

Autor: Marija Radić