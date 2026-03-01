AKTUELNO

Svet

Ubijen načelnik Generalštaba oružanih snaga Irana!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

Musavi je ubijen u napadima na tu zemlju, prenosi Iran TV.

Ranije danas, zvanična iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Ali Šamkani, visoki politički zvaničnik vrhovnog vođe Alija Hamneija i sekretar iranskog Saveta odbrane, ubijen u američko-izraelskom napadima na Teheran.

Kako se navodi, glavni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), Mohamed Pakpur, takođe je ubijen, prenosi Al Džazira.

U našem blogu pratite šta se dešava u drugom danu rata na Bliskom istoku.

Autor: S.M.

#Amerika

#Iran

#Napad

#Rat

