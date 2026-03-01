Ubijen načelnik Generalštaba oružanih snaga Irana!

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.
Musavi je ubijen u napadima na tu zemlju, prenosi Iran TV.
Ranije danas, zvanična iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Ali Šamkani, visoki politički zvaničnik vrhovnog vođe Alija Hamneija i sekretar iranskog Saveta odbrane, ubijen u američko-izraelskom napadima na Teheran.
Kako se navodi, glavni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), Mohamed Pakpur, takođe je ubijen, prenosi Al Džazira.
Autor: S.M.