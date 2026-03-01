AKTUELNO

'Imamo minut i po da uđemo u sigurnu sobu' Olga se uključila uživo za Pink iz Tel Aviva, a onda joj je dete zatražilo da ide u sklonište

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljudi koji žive u Tel Avivu od juče ujuru su više u skloništu nego izvan njega.

Kako je Olga Izrael Dojč rekla u uključenju uživo za TV Pink situacija nije ni malo prijatna.

- Nemam puno vremena, sistem za uzbunjivanje se upravo oglasio. Ja sam u predgrađu Tel Aviva. MI smo od juče ujutru više u skloništu neko izvan - navela je ona i dodala da situacija nije ni malo prijatna.

Objasnila je da 70 odsto ljudi u Izraelu u svojim kućama imaju sigurne sobe.

Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg

- Od oglašavanja uzbune imamo minut i po da uđemo u sobu. Mi smo noćas u sigurnoj sobi spavali sa decom - rekla e Olga Izrael Dojč i navela da su u slučaju Irana, rakete ruski rulet.

- Kada su u pitanju Izraelske balističke rakete, ako vas pogodi direktno poginuli ste, ako je pored sve će biti u redu. Bilo je pitanje kada će doći do eskalacije. Ovo smo očekivali - rekla je Olga Izrael Dojč.

Kako je dodala, očekuje pad vlasti u Teheranu i mogući mir u narednom periodu.

Uključenje za Pink prekinulo je dete koje ju je obavestilo da će ući u sigurnu sobu.

Autor: S.M.

