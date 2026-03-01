Arakči: Odupiraćemo se koliko god bude potrebno, a oni će videti rezultat

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne mogu da ostvare pobedu u ratu protiv Irana i naglasio da sukob "ne može da donese bilo kakav dobar ishod drugoj strani".

"U ovom ratu nema pobede. Nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve i neće ni da ih ostvare u narednim danima. Ako nastave ovim putem, neće uspeti da ostvare svoje ciljeve", rekao je Arakči u intervjuu za Al Džaziru.

On je povukao paralelu sa prošlogodišnjim sukobom.

"Ovo me podseća na prethodni rat, 12-odnevni rat prošlog juna, kada su očekivali da će Iran kapitulirati za dva ili tri dana. Ali im je bilo potrebno 12 dana da shvate da Iran neće da se preda i da im ne preostaje ništa drugo nego da zatraže bezuslovni prekid vatre", rekao je Arakči.

"Odupiraćemo se koliko god bude potrebno, a oni će videti rezultat", dodao je on.

Arakči je naveo i da je u kontaktu sa svim regionalnim kolegama, kojima je preneo stav Teherana.

"Znamo kakav je njihov stav, nisu zadovoljni, neki su čak i ljuti, a neki pokušavaju da razumeju situaciju. Želeo bih da shvate da ono što se dešava u regionu nije naša krivica niti naš izbor", rekao je iranski ministar spoljnih poslova.

Prema njegovim rečima, reč je o ratu koji su nametnule Sjedinjene Američke Države i Izrael.

"Ako su ljuti, treba da budu ljuti na Izrael i Sjedinjene Američke Države. Ne bi trebalo da vrše pritisak na nas da zaustavimo rat, već na drugu stranu", zaključio je Arakči.

Novi iranski napadi potresli su danas gradove širom Bliskog istoka, a Arakči je upozorio ranije ministre spoljnih poslova Saudijske Arabije, UAE, Katara, Kuvajta, Bahreina i Iraka da bi mogli postati "legitimne mete" ako dozvole Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu da koriste njihovu teritoriju za napad na Iran.

