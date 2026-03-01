NETANJAHU NAJAVIO PAKAO ZA TEHERAN: Napadi će se drastično povećati, udaramo u srce Irana!

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poslao je zastrašujuću poruku iz Tel Aviva, potvrdivši da likvidacija ajatolaha Hamneija nije kraj, već samo početak totalnog obračuna sa iranskim režimom.

U dramatičnom video-obraćanju sa krova Ministarstva odbrane, Netanjahu je poručio da izraelske snage (IDF) trenutno udaraju u samo srce Teherana i da će intenzitet tih napada u narednim danima samo rasti.

"Instrukcije za ostatak kampanje su izdate"

Netanjahu je potvrdio da je završio hitnu bezbednosnu procenu sa vojnim vrhom i da su donete odluke o sledećim koracima operacije.

- Naše snage udaraju sve većim intenzitetom, što će se pojačavati u danima pred nama. Dao sam jasna uputstva za nastavak kampanje protiv Irana - izjavio je izraelski premijer.

Pohvala Trampu i istorijska prilika

Netanjahu nije krio oduševljenje saradnjom sa administracijom Donalda Trampa, naglašavajući da zajedničke snage SAD i Izraela sada čine ono na šta se čekalo decenijama.

- Zajedničke snage nam omogućavaju da uradimo ono čemu se nadam već 40 godina – da zadamo konačan i snažan udarac terorističkom režimu - poručio je Netanjahu, zahvalivši se američkom predsedniku na podršci.

Premijer Izraela je takođe izrazio saučešće porodicama 10 osoba koje su stradale u iranskim napadima na Izrael u poslednja 24 sata, poručivši da će Teheran za svaku žrtvu platiti visoku cenu.

Autor: D.S.