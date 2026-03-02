AKTUELNO

Svet

Borbeni avion Katara srušen iznad Kuvajta?

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Navodno je borbeni avion katarskih vazduhoplovnih snaga srušen iznad Kuvajta. Društvenim mrežama kruže snimci aviona, najverovatnije "Jurofajter tajfuna" kako u plamenu hrli ka zemlji.

U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome gde je tačno i kada nastao ovaj snimak, a nisu se oglasile ni kuvajtske ni katarske vlasti o ovim navodima.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Kuvajta ranije je saopštilo da je više američkih borbenih aviona srušeno iznad Kuvajta i da se sve okolnosti istražuju.

Američke vlasti nisu ni potvrdile ni demantovale ove navode. Takođe, nije poznat tačan broj američkih letelica koje su srušene.

Sve najnovije informacije o stanju na Bliskom Istoku pratite u našem specijalnom blogu.

Autor: S.M.

