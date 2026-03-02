AKTUELNO

Svet

Borbeni avioni poleteli iz baze na Kipru, odjekuju sirene za vazdušnu opasnost

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Borbeni avioni poleteli su iz vojne baze Akrotiri na Kipru, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Poruka upućena zaposlenima upozoravala je na "tekuću bezbednosnu pretnju" i pozivala ljude da se vrate kućama i ostanu unutra dok se ne dobiju dalja uputstva.

"Držite se podalje od prozora i sklonite se iza ili ispod čvrstog, solidnog nameštaja. Molimo sačekajte dalja uputstva", navodi se u upozorenju.

Prema dobijenim informacijama, kiparski ministar unutrašnjih poslova uputio je gradonačelnika Kouriona, u blizini britanske baze, da sprovede obaveznu evakuaciju.

U međuvremenu, kiparski mediji izveštavaju da se na aerodromu u Pafosu oglasila sirena nakon što je u njegovom vazdušnom prostoru detektovan sumnjivi dron.

Kako se navodi u saopštenju vlasti, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga, aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra, nakon dva napada dronovima na ostrvo.

"Grčka šalje dve fregate na Kipar, i par F-16", navedeno je.

Autor: S.M.

