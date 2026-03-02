Borbeni avioni poleteli iz baze na Kipru, odjekuju sirene za vazdušnu opasnost

Borbeni avioni poleteli su iz vojne baze Akrotiri na Kipru, nakon što su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Poruka upućena zaposlenima upozoravala je na "tekuću bezbednosnu pretnju" i pozivala ljude da se vrate kućama i ostanu unutra dok se ne dobiju dalja uputstva.

"Držite se podalje od prozora i sklonite se iza ili ispod čvrstog, solidnog nameštaja. Molimo sačekajte dalja uputstva", navodi se u upozorenju.

Prema dobijenim informacijama, kiparski ministar unutrašnjih poslova uputio je gradonačelnika Kouriona, u blizini britanske baze, da sprovede obaveznu evakuaciju.

U međuvremenu, kiparski mediji izveštavaju da se na aerodromu u Pafosu oglasila sirena nakon što je u njegovom vazdušnom prostoru detektovan sumnjivi dron.

Kako se navodi u saopštenju vlasti, odlukom Vrhovnog saveta oružanih snaga, aktivirana je jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra, nakon dva napada dronovima na ostrvo.

"Grčka šalje dve fregate na Kipar, i par F-16", navedeno je.

