NOVI NAPAD NA KIPAR, OGLASILI SE ALARMI ZA UZBUNU! Dronovi poleteli ka članici EU, škole zatvorene: Uvedeno stanje PUNE PRIPRAVNOSTI, Grčka šalje naoružanje! (VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP ||

Dve bespilotne letelice koje su se kretale u pravcu britanske vazduhoplovne baze Akrotiri na Kipru "blagovremeno su oborena", izjavio je danas portparol kiparske vlade Onstatinos Letimbiotis, nekoliko sati nakon što je baza prethodno pogođena.

Kako prenosi Sajprus mejl, nakon što su britanske vlasti odlručile da se baza Akrotiri evakuiše, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kipra odlučilo je da se evakuišu i stanovnici naselja Akrotiri.

Dronovi ponovo poleteli ka Kipru

Pored toga, evakuisana je baza Dekelija na istoku Kipra, dok su se u bazi Sjedinjenih Američkih Država u Nikoziji oglasili alarmi za uzbunu, ali nema podataka o evakuaciji.


Kiparske vlasti su ranije danas saopštile da je na britansku vazduhoplovnu bazu u Akrotiriju na Kipru nešto posle ponoći izveden napad bespilotnom letelicom, u kojem je pričinjena ograničena šteta.

Stanje pune pripravnosti

Rojters prenosi izjavu kiparskog predsednika Nikosa Hristodulidisa da je britanska baza u Akrotiriju pogođena dronom "šahed" i da su vlasti u stanju pune pripravnosti, kao i da Kipar ne učestvuje u vojnim operacijama u regionu.

Kiparske vlasti su, nakon napada dronom na britansku bazu Akrotiri izvedenom oko ponoći, podigle nivo pripravnosti, zatvorile škole i gde je bilo potrebno, evakuisale stanovništvo, prenosi "Gardijan".


Grčka šalje dve fregate, dva aviona F-16 i sistem odbrane protiv dronova na Kipar

Grčka će poslati dve svoje fregate na Kipar, nakon što je, zbog napada iranskog drona na britansku vazduhoplovnu bazu na Kipru, pokrenuta jedinstvena odbrambena doktrina Grčke i Kipra, saopštio je danas ministar odbrane Grčke Nikos Dendias.


Prema njegovim rečima, Grčka će na jednoj fregati poslati sistem odbrane protiv dronova "kentaur", a poslaće i dva aviona F-16, prenosi Prototema.

- Spremni smo da branimo Kipar svim mogućim sredstvima - rekao je on.

Autor: D.Bošković

