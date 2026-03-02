NAREĐENA EVAKUACIJA U BEJRUTU: Drama u gradu od 2,5 miliona

Izraelska vojska objavila je da je započela val zračnih napada na ciljeve Hezbolaha diljem Libanona. Navodi da će dodatne pojedinosti biti objavljene naknadno.

Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za desetke sela u južnom i istočnom Libanonu, kao i za jednu zgradu u Bejrutu te desetke drugih lokacija povezanih s Hezbolahom diljem zemlje.IDF izdao nalog za evakuaciju dela Bejruta.

Izraelska vojska izdala je opsežan nalog za evakuaciju delova južnog Bejruta dok nastavlja napade na ciljeve Hezbolaha unutar Libana.

U objavi na platformi "Iks" potparol Izraelskih odbrambenih snaga Avičaj Adrei naveo je da se osobe unutar područja za evakuaciju nalaze u blizini "objekata i interesa povezanih sa Hezbolahom".

- Radi vaše sigurnosti i sigurnosti članova vaše porodice, morate odmah evakuisati ovu zgradu i susedne objekte te se udaljiti od njih na najmanje 300 metara - stoji u poruci.

Bejrut je glavni, najveći grad i najveća luka Libana. Prema proceni iz 2017. u gradu je živelo 433.249 stanovnika, a sa prigradskim naseljima 2,1 miliona stanovnika, a danas je ta brojka veća.

Bejrut je komercijalni centar regiona i smatra se Parizom Bliskog istoka zbog svoje kosmopolitske atmosfere, posebno pre početka Libanskog građanskog rata.

Ubrzo počeli novi napadi

Izraelska vojska objavila je potom da je započela talas vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha širom Libana.

Navodi da će dodatne pojedinosti biti objavljene naknadno.

Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za desetine naselja u južnom i istočnom Libanu, kao i za jednu zgradu u Bejrutu te desetine drugih lokacija povezanih s Hezbolahom širom zemlje.

Autor: S.M.