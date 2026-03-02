AKTUELNO

Svet

NAREĐENA EVAKUACIJA U BEJRUTU: Drama u gradu od 2,5 miliona

Izvor: nportal, Foto: Tanjug ap/Hussein Malla ||

Izraelska vojska objavila je da je započela val zračnih napada na ciljeve Hezbolaha diljem Libanona. Navodi da će dodatne pojedinosti biti objavljene naknadno.

Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za desetke sela u južnom i istočnom Libanonu, kao i za jednu zgradu u Bejrutu te desetke drugih lokacija povezanih s Hezbolahom diljem zemlje.IDF izdao nalog za evakuaciju dela Bejruta.

Izraelska vojska izdala je opsežan nalog za evakuaciju delova južnog Bejruta dok nastavlja napade na ciljeve Hezbolaha unutar Libana.

U objavi na platformi "Iks" potparol Izraelskih odbrambenih snaga Avičaj Adrei naveo je da se osobe unutar područja za evakuaciju nalaze u blizini "objekata i interesa povezanih sa Hezbolahom".

- Radi vaše sigurnosti i sigurnosti članova vaše porodice, morate odmah evakuisati ovu zgradu i susedne objekte te se udaljiti od njih na najmanje 300 metara - stoji u poruci.

Bejrut je glavni, najveći grad i najveća luka Libana. Prema proceni iz 2017. u gradu je živelo 433.249 stanovnika, a sa prigradskim naseljima 2,1 miliona stanovnika, a danas je ta brojka veća.

Bejrut je komercijalni centar regiona i smatra se Parizom Bliskog istoka zbog svoje kosmopolitske atmosfere, posebno pre početka Libanskog građanskog rata.

Ubrzo počeli novi napadi

Izraelska vojska objavila je potom da je započela talas vazdušnih napada na ciljeve Hezbolaha širom Libana.

Navodi da će dodatne pojedinosti biti objavljene naknadno.

Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za desetine naselja u južnom i istočnom Libanu, kao i za jednu zgradu u Bejrutu te desetine drugih lokacija povezanih s Hezbolahom širom zemlje.

Autor: S.M.

#Drama

#Evakuacija

#Grad

#bejrut

#milioni

POVEZANE VESTI

Svet

Ubijen lider Hezbolaha! Oglasila se Izraelska vojska - ovo su detalji napada u Bejrutu

Svet

IZRAEL NAPAO LIBAN: Vojska objavila mape objekata koji će biti gađani - ovo je nova meta

Svet

Izrael pokrenuo talas vazdušnih udara na položaje Hezbolaha u Dolini Beka

Svet

NEMA MIRA ZA STANOVNIŠTVO GAZE: Izraelska vojska najavila ofanzivu, spremni su za demontiranje! (FOTO)

Svet

UBIJEN I NOVI LIDER HEZBOLAHA: Izraelska vojska likvidirala Hašema Safiedina

Svet

Ovaj čovek je bio meta Izraela u Bejrutu: Za informacije o njemu SAD nudile 7 miliona dolara