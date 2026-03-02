NETANIJAHU SE POJAVIO NAKON NAPADA NA NJEGOV KABINET: Obišao mesto napada u Beit Šemešu

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu obišao je danas mesto napada u izraelskom gradu Beit Šemeš, koji je bio pogođen iranskom raketom.

Netanijahu je izvršio uviđaj štete nakon što je projektil, kako se navodi, uspeo da probije izraelski sistem protivvazdušne odbrane i uništi sinagogu, pri čemu je poginulo najmanje devet osoba, prenosi Skaj njuz.

Izraelski premijer razgovarao je sa radnicima na terenu, dok se u pozadini mogla videti ruševina nastala u napadu.

U jučerašnjem udaru iranske balističke rakete na Beit Šemeš, koji se nalazi oko 30 kilometara zapadno od Jerusalima, poginulo je najmanje devet osoba, a 23 je povređeno, saopštila je služba Hitne pomoći Magen David Adom (MDA). Većina poginulih sklonila se u javno sklonište i prema rečima, šefa policije Jerusalimskog okruga Avešaloma Peleda, verovatno je došlo do direktnog udara na sklonište.

- Većina, ako ne i svi poginuli, bili su tamo - kazao je Peled.

Raketa je pogodila stambeno naselje u gradu, uništila sinagogu i nanela je veliku štetu javnom skloništu i okolnim kućama.

Autor: S.M.