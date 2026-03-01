UDAR BALISTIČKE RAKETE: U napadu na Beit Šemeš u Izraelu poginulo devet osoba, 23 povređeno

U udaru iranske balističke rakete na izraelski grad Beit Šemeš poginulo je najmanje devet osoba, a 23 je povređeno, saopštila je služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA).

Većina poginulih u udaru iranske rakete bila se sklonila u javno sklonište, rekao je šef policije Jerusalimskog okruga Avešalom Peled, prenosi Tajms of Izrael.

"Koliko ja znam... verovatno je bio direktan udar na sklonište i većina, ako ne i svi poginuli, bili su tamo", kazao je Peled.

Od povređenih u raketnom udaru u Beit Šemešu, koji se nalazi oko 30 kilometara zapadno od Jerusalima, dvoje je u teškom stanju.

Raketa je pogodila stambeno naselje u gradu, uništila sinagogu i nanela je veliku štetu javnom skloništu od bombi i okolnim kućama.

Gradonačelnik Beit Šemeša, Šmuel Grinberg izjavio je da se još traga za 20 stanovnika tog grada, koji nisu dostupni.

On je naglasio da "to ne znači nužno da im se nešto dogodilo".

"Vrlo je moguće da ih ne pronalazimo, ali činimo sve što možemo", rekao je on novinarima na mestu raketnog napada.

Služba hitne pomoći je saopštila da su 23 povređene osobe prevezene u bolnice, kao i da je među teško povređenima i desetogodišnja devojčica.

Izraelska vojska je saopštila da je na lice mesta poslala snage za pretragu i spasavanje, kao i medicinske radnike, zajedno sa helikopterom koji pomaže u evakuaciji povređenih.

Autor: Marija Radić