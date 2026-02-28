AKTUELNO

Jordanska vojska presrela dve balističke rakete

Jordanska vojska saopštila je danas da su njeni protivvazdušni sistemi presreli dve balističke rakete koje su bile usmerene na zemlju.

Stanovnici prestonice Amana kazali su da su čuli jake eksplozije i sirene za vazdušnu opasnost, prenosi CNN.

Sirene se i dalje čuju u Jerusalimu, okolini i širom severnog Izraela usred talasa iranskih balističkih raketnih napada.

Za sada nema izveštaja o povređenima, preneo je Tajms of Izrael.

Čuju se eksplozije dok izraelske odbrambene snage aktiviraju sisteme za presretanje projektila u pokušaju da obustave napade.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

