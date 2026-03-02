AKTUELNO

HAOS NA NEBU IZNAD KUVAJTA: Prijateljska vatra oborila tri američka lovca! Isplivali snimci padova, dok bukti operacija 'Epski gnev'

Foto: Pixabay.com

Američka vojska potvrdila je da su tri borbena aviona F-15E Strike Eagle oborena iznad Kuvajta u incidentu koji je opisan kao "očigledna prijateljska vatra".

Kuvajtska protivvazdušna odbrana greškom je naciljala i uništila američke letelice tokom dramatične noći obeležene iranskim napadima.

Čudesno spasavanje: Šest članova posade preživelo

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su se svih šest članova posade uspešno katapultirali pre nego što su se višemilionski avioni srušili u pustinju. Piloti su pronađeni u stabilnom stanju i prebačeni u bolnicu na dalju negu.

„Tokom aktivnih borbi, koje su uključivale napade iranskih aviona, balističkih raketa i dronova, protivvazdušna odbrana Kuvajta greškom je oborila lovce američkog ratnog vazduhoplovstva“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Snimci koji su obišli svet

Društvene mreže preplavili su snimci koje je verifikovao CNN, a koji prikazuju dramatične trenutke pada:

Pad u plamenu: Jedan video prikazuje avion u plamenu kako nekontrolisano pada u blizini američke baze Ali Al Salem.

Pilot u pustinji: Na drugom snimku vidi se američki pilot u punoj opremi kako kleči pored narandžasto-belog padobrana u pesku, dok se u daljini uzdiže gust crni dim.

Operacija "Epski gnev" (Operation Epic Fury)

Incident se dogodio tokom masovne zajedničke operacije SAD i Izraela protiv Irana, koja je započela u subotu. Do sada je pogođeno više od 1.000 ciljeva u Iranu, uključujući komandne centre, brodove iranske mornarice i sedišta Revolucionarne garde.

Ovaj skupi incident (svaka letelica košta desetine miliona dolara) pod istragom je nadležnih organa, dok su Kuvajt i SAD u "direktnoj koordinaciji" kako bi se sprečile nove greške u vrelini bitke.

Autor: D.S.

