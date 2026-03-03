Sukob na Bliskom istoku direktno uticao na bitkoin: Ovo su preostale kriptovalute koje imaju najveći rast

Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,16 odsto na 55.970,34 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 36,45 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost u odnosu na dugoročni prosek. Inače, najveći rast trenutno beleže kriptovalute PHA, KAVA i ALICE.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 10 u kategoriji "ekstremni strah", a to nadalje sugeriše da je tržišni sentiment izuzetno loš.

Sukob na Bliskom istoku je ključni okidač za pad kriptovaluta nakon što je globalna nesigurnost porasla, a investitori su počeli da prodaju rizičnu imovinu, prenosi Koindesk.

Na grafikonima koji prati kretanje cena bitkoina se pojavio tehnički obrazac koji je u prethodnim ciklusima prethodio najdubljim fazama pada tržišta.

Kako navode analitičari, isti signal zabeležen je ranije u dva ključna perioda - 2014. i 2022. godine, nakon čega su usledili veliki padovi vrednosti bitkoina.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 4,1 odsto na 1.649,25 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,87 odsto na 530,14 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 3,28 odsto na 71,03 evra, a avalanš (AVAX) za 2,4 odsto na 7,64 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,04 evro, što je za 1,21 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

