AKTUELNO

Svet

OPERISANA BRIŽIT MAKRON: Detalje zdravstvenog stanja prve dame otkrila njena ćerka

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Teresa Suarez ||

Prva dama Francuske, Brižit Makron, propustila je modnu reviju brenda Interdee jer je tokom vikenda morala na hitnu operaciju oka, otkrila je njena ćerka Lorens.

Brižit je trebalo da prisustvuje događaju u hotelu Marois u Parizu sa ćerima Lorens i Tifani, ali je bila sprečena zbog oporavka nakon zahvata.

Na modnoj reviji, koja je bila popraćena i umetničkom izložbom na kojoj je svoje slike predstavila upravo nejna ćerka Lorens, okupljenima se na početku obratila upravo ona kako bi objasnila izostanak svoje majke.

- Mora da miruje. Za vikend je imala hitnu operaciju mrežnjače i ne sme da se kreće - rekla je tada najstarija ćerka prve dame.

Autor: D.Bošković

#BRIZIT MAKRON

#Operacija

#Zdravstveno stanje

#detalji

#ćerka

POVEZANE VESTI

Svet

'Ako dođu glupe kučke, izbacićemo ih!' Brižit Makron uhvaćena kako vređa žene, a Francuzi ne veruju šta čuju

Extra

'BOLNO JE, ALI NEOPHODNO' Brižit Makron pred sudom u SAD: Priprema šokantne dokaze da je ŽENA

Dom, Lepota i Moda

Emanuel i Brižit Makron poslali modnu lekciju iz Pariza: Elegancija na delu (VIDEO)

Svet

Posle šamara, novi SKANDAL: Brižit Makron ponizila muža pred očima celog sveta

Showbiz

Brižit Makron napravila modni iskorak koji niko nije očekivao: Izborom kombinacije svi su iznenađeni (FOTO)

Svet

MAKRON TUŽI OVENS ZBOG TVRDNJI DA JE NJEGOVA SUPRUGA MUŠKO: Sve napisano na 218 strana, otkriveno i da su ga roditelji ispisali iz škole zbog Brižit (