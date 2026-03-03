OPERISANA BRIŽIT MAKRON: Detalje zdravstvenog stanja prve dame otkrila njena ćerka

Prva dama Francuske, Brižit Makron, propustila je modnu reviju brenda Interdee jer je tokom vikenda morala na hitnu operaciju oka, otkrila je njena ćerka Lorens.

Brižit je trebalo da prisustvuje događaju u hotelu Marois u Parizu sa ćerima Lorens i Tifani, ali je bila sprečena zbog oporavka nakon zahvata.

Na modnoj reviji, koja je bila popraćena i umetničkom izložbom na kojoj je svoje slike predstavila upravo nejna ćerka Lorens, okupljenima se na početku obratila upravo ona kako bi objasnila izostanak svoje majke.

- Mora da miruje. Za vikend je imala hitnu operaciju mrežnjače i ne sme da se kreće - rekla je tada najstarija ćerka prve dame.

