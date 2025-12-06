Brižit Makron napravila modni iskorak koji niko nije očekivao: Izborom kombinacije svi su iznenađeni (FOTO)

Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, ponovo je pokazala svoju prepoznatljivu modnu formulu koja joj gotovo uvek donosi besprekoran rezultat.

Prva dama Francuske, poznata po sklonosti ka neutralnim tonovima, još jednom je oduševila javnost, ali i napravila zanimljiv stilski iskorak.

Ikona francuskog čika

Iako je najčešće viđamo u nijansama poput sive, crne, bele ili bež, Bridžit Makron je tokom zvanične posete Kini, gde je pratila supruga Emanuela, iznenadila sve odlučivši se za upečatljiv stil u crvenoj boji.

Prva dama Francuske zablistala je u elegantnom crvenom kratkom kaputu sa zlatnim dugmadima, kombinovanom sa sofisticiranim crnim pantalonama i chicc kožnim gležnjačama. Poseban akcenat celom stajlingu dala je efektna crvena torbica brenda Dior.

Ovime je još jednom potvrdila svoju reputaciju modne ikone. Iako najčešće bira komade čuvenih modnih kuća poput Louis Vuitton i Balmain, svakoj kombinaciji daje lični pečat i pokazuje da elegancija ne poznaje godine. Stajling bez greške upotpunila je svojom prepoznatljivom bob frizurom i diskretnim make-upom.

Diplomatska poruka kroz stil

Bridžit Makron je crvenu kombinaciju nosila i tokom posete Kini 2018. godine, budući da crvena u kineskoj kulturi simbolizuje sreću i prosperitet. Tako je supruga francuskog predsednika još jednom modu iskoristila kao sredstvo prenosa pozitivne diplomatske poruke

Autor: Nikola Žugić