AKTUELNO

Showbiz

Brižit Makron napravila modni iskorak koji niko nije očekivao: Izborom kombinacije svi su iznenađeni (FOTO)

Izvor: Kurir.rs/Tportal, Foto: Tanjug AP/Teresa Suarez ||

Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, ponovo je pokazala svoju prepoznatljivu modnu formulu koja joj gotovo uvek donosi besprekoran rezultat.

Prva dama Francuske, poznata po sklonosti ka neutralnim tonovima, još jednom je oduševila javnost, ali i napravila zanimljiv stilski iskorak.

Ikona francuskog čika

Iako je najčešće viđamo u nijansama poput sive, crne, bele ili bež, Bridžit Makron je tokom zvanične posete Kini, gde je pratila supruga Emanuela, iznenadila sve odlučivši se za upečatljiv stil u crvenoj boji.

Prva dama Francuske zablistala je u elegantnom crvenom kratkom kaputu sa zlatnim dugmadima, kombinovanom sa sofisticiranim crnim pantalonama i chicc kožnim gležnjačama. Poseban akcenat celom stajlingu dala je efektna crvena torbica brenda Dior.

Foto: Tanjug AP/Cai Yang

Ovime je još jednom potvrdila svoju reputaciju modne ikone. Iako najčešće bira komade čuvenih modnih kuća poput Louis Vuitton i Balmain, svakoj kombinaciji daje lični pečat i pokazuje da elegancija ne poznaje godine. Stajling bez greške upotpunila je svojom prepoznatljivom bob frizurom i diskretnim make-upom.

Diplomatska poruka kroz stil

Bridžit Makron je crvenu kombinaciju nosila i tokom posete Kini 2018. godine, budući da crvena u kineskoj kulturi simbolizuje sreću i prosperitet. Tako je supruga francuskog predsednika još jednom modu iskoristila kao sredstvo prenosa pozitivne diplomatske poruke

Autor: Nikola Žugić

#Brižit Makron

#Emanuel Makron

#Kina

#modna formula

#stajling

#supruga

#supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona

POVEZANE VESTI

Svet

Američka novinarka tvrdi da je Brižit Makron muškarac: Objavila i fotografije kao dokaz (VIDEO/FOTO)

Svet

BRIŽIT MAKRON U STAJLINGU KOJI JE OLIČENJE TIHOG LUKSUZA: Prva dama Francuske u kombinaciji koju svaka žena mora da vidi! (FOTO)

Lepota i Moda

DRSKO KRATKA SUKNJA! Brižit Makron još jednom pokazala da su godine za nju samo broj

Lifestyle

Emanuel Makron progovorio o potomstvu: Otkrio zašto Brižit i on nemaju decu, pa pomenuo unučiće

Politika

Makron dočekao Vučića ispred Jelisejske palate – sledi radna večera i obraćanje

Extra

Sin Brižit Makron živi u senci, odan je samo jednom: Stariji je od očuha i igrao je ključnu ulogu iza kulisa Emanuelove kampanje