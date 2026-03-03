Šta znamo o novom vrhovnom vođi Irana? Ajatolah Modžtaba korača očevim stopama

Iranski Savet eksperata izabrao je Modžtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran International.
Modžtaba Hamenei nasleđuje svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu u subotu, prvog dana Operacije "Epski bes", prenosi Avaz.ba.
Modžtaba Hoseini Hamnei rođen je 8. septembra 1969. godine u Mašhadu i drugi je sin Alija Hamneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana. Tokom mladosti proveo je sedam godina u gradovima Sardašt i Mahabad na severozapadu Irana, gde je stekao osnovno obrazovanje. Nakon završene srednje škole, posvetio se studijima teologije, a među njegovim ranim učiteljima bili su otac i ajatolah Mahmud Hašemi Šahroudi. Nastavio je teološke studije u Komu 1999.
Tokom života, Modžtaba Hamenei je stekao reputaciju najuticajnijeg sina Hamneija i mogućeg naslednika vrhovnog vođe. Učestvovao je u Iransko-iračkom ratu od 1987. do 1988. godine, a kasnije je preuzeo kontrolu nad Basidžijem, paravojnom organizacijom koja je učestvovala u gušenju protesta nakon izbora 2009.
Iran has a new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei. He is the son of former Supreme Leader.— Cat Dylan (@CatDylanNews) 03. март 2026.
This has been his ambition and military pressured to have him elected. Let’s see what he got, the third Ayatollah in 47 years. pic.twitter.com/gZxWdSCCrH
Modžtaba Hamenei predaje teologiju u Komu a 2004. godine se oženio Zahrom Hadad-Adel, s kojom ima prvo dete rođeno 2007. godine.
Politički put
Njegov politički put bio je kontroverzan. Podržavao je bivšeg predsednika Mahmuda Ahmedinedžada i, prema tvrdnjama medija, imao vodeću ulogu u organizaciji Ahmadinedžadove pobede na izborima 2009. godine. Takođe je bio ključna figura u koordinaciji represije nad protivvladinim demonstrantima, direktno nadgledajući Basidž paramilitarce.
Modžtaba Hamenei je poznat i po upravljanju velikim finansijskim sredstvima, uključujući međunarodne nekretnine u Londonu i Dubaiju, kao i interese u brodarstvu, bankarstvu i hotelijerstvu u Evropi. Prema izveštajima, sredstva su strukturirana preko posrednika i kompanija u više jurisdikcija.
Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2019. godine zbog delovanja u ime vrhovnog vođe bez zvaničnog imenovanja i bliske saradnje s komandantom Kuds snaga, uključujući tajne operacije, obuku i finansiranje grupa poput Talibana, Hezbolaha, Hamasa i drugih, te zbog jačanja unutrašnjih i regionalnih ambicija svog oca.
Autor: S.M.