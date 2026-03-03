AKTUELNO

Šta znamo o novom vrhovnom vođi Irana? Ajatolah Modžtaba korača očevim stopama

Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi

Iranski Savet eksperata izabrao je Modžtabu Hoseinija Hamneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, prenosi Iran International.

Modžtaba Hamenei nasleđuje svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u izraelskom vazdušnom napadu u subotu, prvog dana Operacije "Epski bes", prenosi Avaz.ba.

Modžtaba Hoseini Hamnei rođen je 8. septembra 1969. godine u Mašhadu i drugi je sin Alija Hamneija, bivšeg vrhovnog vođe Irana. Tokom mladosti proveo je sedam godina u gradovima Sardašt i Mahabad na severozapadu Irana, gde je stekao osnovno obrazovanje. Nakon završene srednje škole, posvetio se studijima teologije, a među njegovim ranim učiteljima bili su otac i ajatolah Mahmud Hašemi Šahroudi. Nastavio je teološke studije u Komu 1999.


Tokom života, Modžtaba Hamenei je stekao reputaciju najuticajnijeg sina Hamneija i mogućeg naslednika vrhovnog vođe. Učestvovao je u Iransko-iračkom ratu od 1987. do 1988. godine, a kasnije je preuzeo kontrolu nad Basidžijem, paravojnom organizacijom koja je učestvovala u gušenju protesta nakon izbora 2009.

Modžtaba Hamenei predaje teologiju u Komu a 2004. godine se oženio Zahrom Hadad-Adel, s kojom ima prvo dete rođeno 2007. godine.

Politički put

Njegov politički put bio je kontroverzan. Podržavao je bivšeg predsednika Mahmuda Ahmedinedžada i, prema tvrdnjama medija, imao vodeću ulogu u organizaciji Ahmadinedžadove pobede na izborima 2009. godine. Takođe je bio ključna figura u koordinaciji represije nad protivvladinim demonstrantima, direktno nadgledajući Basidž paramilitarce.

Modžtaba Hamenei je poznat i po upravljanju velikim finansijskim sredstvima, uključujući međunarodne nekretnine u Londonu i Dubaiju, kao i interese u brodarstvu, bankarstvu i hotelijerstvu u Evropi. Prema izveštajima, sredstva su strukturirana preko posrednika i kompanija u više jurisdikcija.

Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2019. godine zbog delovanja u ime vrhovnog vođe bez zvaničnog imenovanja i bliske saradnje s komandantom Kuds snaga, uključujući tajne operacije, obuku i finansiranje grupa poput Talibana, Hezbolaha, Hamasa i drugih, te zbog jačanja unutrašnjih i regionalnih ambicija svog oca.

Autor: S.M.

#Ajtolah Modžtab

#Iran

#vrhovni vođa

