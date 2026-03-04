AKTUELNO

Svet

Izrael tvrdi: Ubijen najviši komandant iranskih snaga Kuds u Libanu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mohammed Zaatari ||

Izraelske odbrambene snage (IDF) ubile su najvišeg komandanta iranskih snaga Kuds u Libanu, Davuda Alizadeha, saopštio je danas portparol IDF-a, Avičaj Adrai.

Alizadeh je bio odgovoran za koordinaciju iranskih aktivnosti u Libanu i navodno je naložio šiitskoj miliciji Hezbolah da napada Izrael u odbranu Irana, a ne u ime libanske države, naveo je Adrai na mreži Iks, preneo je NBC.

Portparol IDF-a je upozorio da operativci koji rade za iransku vladu imaju 24 sata da napuste Liban.

"Neće biti sigurnog utočišta za predstavnike iranskog režima u Libanu, a IDF će ih ciljati gde god se nađu", rekao je Adrai.

Snage Kuds, deo Islamske revolucionarne garde, zadužene su za iranske veze sa regionalnim milicijama i izvođenje vanteritorijalnih operacija u regionu.

IZRAEL PRETI HAMNEIJEVOM NASLEDNIKU! Tek izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: Nije bitno kako se zove ili gde se krije, udaramo punom snagom!

Autor: Marija Radić

