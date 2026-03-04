OPŠTA PANIKA NA KIPRU! Proglašena vazdušna opasnost, građani upozoreni da potraže sklonište ( FOTO+VIDEO)

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u sredu ujutru nakon što su se pojavile informacije o sumnjivom objektu koji se kreće ka Kipru.
Uzbuna je dovela do mera predostrožnosti u ambasadi Sjedinjenih Država u Nikoziji i uzletanja grčkih borbenih aviona.
Prema informacijama koje su objavili mediji sa Kipra, uzbuna je podignuta oko 9.30 časova.
Osoblje ambasade u podrumu
Osoblje ambasade SAD je iz predostrožnosti odvedeno u podrum, dok su grčki borbeni avioni F-16 pozvani u akciju da presretnu objekat.
Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4— Sigmalive (@Sigmalivecom) 04. март 2026.
Prema izveštajima grčkih medija, dva F-16 poletela su sa baze Andreas Papandreu u Pafosu i presrela dva bespilotna drona pre nego što su ušli u vazdušni prostor Kipra.
Amerika izdala naredbu: "Napustite Kipar"
Američki Stejt department je ovlastio službenike američke vlade koji nisu uključeni u hitne zadatke, kao i njihove porodice, da napuste Kipar.
Mera je doneta zbog rata u Iranu i ograničene sposobnosti američke ambasade da pruži pomoć Amerikancima u području pod turskom upravom Kipra.
U uputstvu putnicima se navodi da ambasada u Nikoziji ima ograničene mogućnosti da pomogne američkim državljanima, dok policijski pritvorski centri "ne ispunjavaju međunarodne standarde".
