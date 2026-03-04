OPŠTA PANIKA NA KIPRU! Proglašena vazdušna opasnost, građani upozoreni da potraže sklonište ( FOTO+VIDEO)

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u sredu ujutru nakon što su se pojavile informacije o sumnjivom objektu koji se kreće ka Kipru.

Uzbuna je dovela do mera predostrožnosti u ambasadi Sjedinjenih Država u Nikoziji i uzletanja grčkih borbenih aviona.

Prema informacijama koje su objavili mediji sa Kipra, uzbuna je podignuta oko 9.30 časova.

Air alert over Cyprus triggers fighter jet scramble https://t.co/sdwYQbgiFz — Cyprus Mail (@cyprusmail) 04. март 2026.

Osoblje ambasade u podrumu

Osoblje ambasade SAD je iz predostrožnosti odvedeno u podrum, dok su grčki borbeni avioni F-16 pozvani u akciju da presretnu objekat.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) 04. март 2026.

Prema izveštajima grčkih medija, dva F-16 poletela su sa baze Andreas Papandreu u Pafosu i presrela dva bespilotna drona pre nego što su ušli u vazdušni prostor Kipra.

Amerika izdala naredbu: "Napustite Kipar"

Američki Stejt department je ovlastio službenike američke vlade koji nisu uključeni u hitne zadatke, kao i njihove porodice, da napuste Kipar.

📈 Ελλάδα Κύπρος Αμυντικό Δόγμα:...



📊 https://t.co/cmeAxMjGQS



🚀 Αναβάθμιση σε premium σήματα → https://t.co/OGw2vTXWr9 pic.twitter.com/AkQVwvYFvg — FxPremiere | FX | Gold | Indices, Crypto Signals (@ForexSignalsSMS) 04. март 2026.

Mera je doneta zbog rata u Iranu i ograničene sposobnosti američke ambasade da pruži pomoć Amerikancima u području pod turskom upravom Kipra.

U uputstvu putnicima se navodi da ambasada u Nikoziji ima ograničene mogućnosti da pomogne američkim državljanima, dok policijski pritvorski centri "ne ispunjavaju međunarodne standarde".

Autor: A.A.