Snažan zemljotres pogodio Siciliju: Epicentar na vulkanu Etna

Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihteru registrovan je danas na Siciliji, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Epicentar potresa bio je na vulkanu Etna, severozapadno od Ragalne, na dubini od četiri kilometra, prenosi RAI.

Potres, koji je registrovan jutros u 7.05 sati osetio se u najmanje tri provincije istočne Sicilije - Kataniji, Mesini i Sirakuzi.

Gradonačelnik Katanije, Enriko Trantino naredio je nakon zemljotresa, kao meru predostrožnosti, da se organizuju inspekcije koje će pregledati školske zgrade, zbog čega su danas škole u tom gradu obustavile nastavu.

Lokalna vatrogasna služba je saopštila da građani nisu pozivali za pomoć zbog bilo kakve intervencije povezane sa zemljotresom, a lokalne vlasti su saopštile da do sada nisu primljeni izveštaji da je u zemljotresu pričinjena šteta, ili da je bilo povređenih.

