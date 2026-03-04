AKTUELNO

Svet

NEVEROVATAN SNIMAK! Pogledajte kako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod: Odskočio od siline eksplozije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Salvatore Cavalli ||

Ministarstvo rata SAD objavilo je snimak trenutka kada je američka podmornica torpedom pogodila iransku fregatu nedaleko od obale Šri Lanke. Na snimku se vidi kako je brod od siline eksplozije bukvalno zadnjim delom poleteo u vazduh!

Iranska fregata IRIS Dena potopljena jer danas odmah izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, prvi je od većih svetskih medija izvestio Reuters.

U prvim trenucima nisu bili poznati detalji ovog slučaja, sve dok američki ministar odbrane Pit Hegset nije potvrdio da je njihova podmornica učestvovala u akciji.

Pogledajte snimak ovog stravičnog pogotka torpewda u iransku fretagu:

UŽIVO! NATO BAZA INDŽIRLIK SA NUKLEARNIM ORUŽJEM BILA META IRANA? U njoj 1.000 vojnika, mapa ukazuje da je projektil oboren pred ciljem! Turska hitno

Autor: Marija Radić

