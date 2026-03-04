NEVEROVATAN SNIMAK! Pogledajte kako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod: Odskočio od siline eksplozije (VIDEO)

Ministarstvo rata SAD objavilo je snimak trenutka kada je američka podmornica torpedom pogodila iransku fregatu nedaleko od obale Šri Lanke. Na snimku se vidi kako je brod od siline eksplozije bukvalno zadnjim delom poleteo u vazduh!

Iranska fregata IRIS Dena potopljena jer danas odmah izvan teritorijalnih voda Šri Lanke, prvi je od većih svetskih medija izvestio Reuters.

U prvim trenucima nisu bili poznati detalji ovog slučaja, sve dok američki ministar odbrane Pit Hegset nije potvrdio da je njihova podmornica učestvovala u akciji.

Pogledajte snimak ovog stravičnog pogotka torpewda u iransku fretagu:

Autor: Marija Radić