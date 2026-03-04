AKTUELNO

MOSAD IMAO KLJUČNU ULOGU U UBISTVU IRANSKOG AJATOLAHA: Netanjahu preneo Trampu da će kompletan državni vrh Irana biti na sastanku - CIA potvrdila

Izvor: Pink.rs/Aksios/Skaj njuz, Foto: Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader ||

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je pozvao telefonom američkog predsednika Donalda Trampa u ponedeljak 23. februara i saopštio mu je da ima informacije da će vrhovni vođa Irana Ali Hamnei u subotu 28. februara prisustvovati važnom sastanku državnog vrha, prenosi "Skaj Njuz" saznanje "Aksiosa".

Hamnei je u raketnom napadu u Teheranu ubijen prvog dana izraelsko-američke agresije na Iran pod nazivom "Epski bes" i to pošto su CIA i Mosad akciju atentata planirali mesecima.

Netanjahu je preneo Trampu da će kompletan državni vrh da se nađe na tom sastanku na kom je bio i Hamnei. Američka obaveštajna agencija CIA je potvrdila tu informaciju i to je bio znak za "zeleno svetlo" što se na kraju i dogodilo.

Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Autor: Iva Besarabić

