Iran negira ispaljivanje rakete prema Turskoj: NATO neutralisao balističku municiju

Iranske oružane snage saopštile su da poštuju suverenitet Turske i negiraju ispaljivanje bilo kakve rakete prema njenoj teritoriji, preneli su državni mediji.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da su iz Irana ispaljene balističke rakete ka turskom vazdušnom prostoru neutralisale su snage NATO-a.

Kako je navedeno, balistička municija koja je ispaljena iz Irana neutralisana je pomoću vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu, prenosi Anadolija.

Autor: Marija Radić