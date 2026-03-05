AKTUELNO

'MI MORAMO DA SE ZALAŽEMO ZA MIR' Sijarto: Mađarska neće biti uvučena u rat

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Boglarka Bodnar/MTI ||

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocenio da u Ukrajini već četiri godine "besni besmisleni rat" koji je trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu pre dve godine.

"Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je MTI.

Dvojica zakarpatskih Mađara ponovo su se sastala sa porodicama na međunarodnom aerodromu List Ferenc u Budimpešti.

"Mi Mađari moramo da se zalažemo za mir", rekao je Sijarto, dodajući da će Mađarska ostati van rata i da će štititi svoje građane od posledica rata.

Takođe je naglasio da će se vlada zalagati za svakog Mađara koga bi želeli da nateraju da postane žrtva sukoba.

Dvojica muškaraca stigla su u Mađarsku avionom koji je prevozio Sijarta, nakon njegovih razgovora sa Putinom u Moskvi.

Puštanje na slobodu odobrio je Putin na zahtev mađarskog premijera Viktora Orbana.

'DA 100 GODINA SLAVITE' Ovo su čestitke dece iz Republike Srpske i Crne Gore povodom rođendana predsednika Srbije Aleksandra Vučića (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

