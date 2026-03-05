IRAN SPREMAN ZA KOPNENU OFANZIVU: Biće mnogo poginulih i zarobljenih vojnika

Laridžani je napisao da iranske snage čekaju američke trupe kako bi, kako je naveo, "osramotile neodgovorne američke zvaničnike" velikim brojem poginulih i zarobljenih vojnika.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani poručio je da će iranske snage odgovoriti ukoliko Sjedinjene Američke Države pokušaju kopnenu invaziju na Iran i da će u tom slučaju biti mnogo poginulih i zarobljenih američkih vojnika.

Laridžani je na društvenoj mreži Iks napisao da iranske snage čekaju američke trupe kako bi, kako je naveo, "osramotile neodgovorne američke zvaničnike" velikim brojem poginulih i zarobljenih vojnika.

Naveo je da su iranske snage "premne za kopnenu operaciju" i dodao da su "hrabri sinovi" Ruholaha Homeinija i Alija Hamneija spremni da se suprotstave takvom napadu, prenosi agencija Tasnim.

I Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da je Iran spreman za eventualnu kopnenu invaziju SAD i odbacio mogućnost pregovora sa Vašingtonom, navodeći da Teheran nije tražio prekid vatre uprkos napadima SAD i Izraela.

"Čekamo ih", rekao je Aragči u intervjuu za NBC Njuz i dodao da se Iran ne plaši eventualnog slanja američkih kopnenih snaga uz poruku da je uveren da Islamska Republika može da se suprotstavi takvoj operaciji, što bi, kako je naveo, predstavljalo "veliku katastrofu" za američke snage.

Aragči je istakao da Iran nije tražio prekid vatre uprkos napadima.

"Ni prošli put nismo tražili prekid vatre. Tada je Izrael zatražio bezuslovni prekid vatre posle 12 dana, nakon što smo se suprotstavili njihovoj agresiji", rekao je on, aludirajući na dvanaestodnevni sukob prošlog juna tokom kojeg su američke i izraelske snage gađale iranske nuklearne objekte.

Iranski ministar je naveo i da su pregovori sa Vašingtonom trenutno isključeni. On je podsetio da je prošle nedelje u Ženevi pregovarao o mogućem sporazumu sa izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom, ali da su pregovori prekinuti nakon početka napada.

"Nemamo pozitivno iskustvo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, naročito sa ovom administracijom. Pregovarali smo dva puta prošle i ove godine, a onda su nas usred pregovora napali", istakao je Aragči.

On je dodao da Teheran ne vidi razlog da ponovo ulazi u pregovore sa partnerima koji, kako je naveo, ne postupaju iskreno i ne pregovaraju u dobroj veri. Govoreći o ishodu sukoba, Aragči je ocenio da u ovom ratu neće biti pobednika.

"U ovom ratu nema pobednika. Naša pobeda je to što možemo da se odupremo nezakonitim ciljevima i to smo do sada činili. Oni nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve, a mi smo uspeli da im se suprotstavimo i stanemo naspram, kako tvrde, najmoćnije vojske na svetu, zajedno sa Izraelom", rekao je Aragči.

Autor: D.Bošković