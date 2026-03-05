IZREŠETALI GA NA PEŠAČKOM PRELAZU: Muškarac pretio ljudima, pa napao policiju u Ljubljani

Policija u Ljubljani je ubila jednu osobu koja je pretila građanima, a zatim ih napala oštrim predmetom.

Policijski službenici su danas popodne reagovali na hitnu intervenciju u ljubljanskom području Mosta, gde je jedna osoba navodno pretila životima prolaznika, a zatim napala policajce oštrim predmetima.

Policija je upozorila osobu da prestane sa napadom, ali ih je ona ignorisala i pretila im, pa je policija otvorila vatru na nju.

- Uprkos upozorenjima policajaca, osoba nije postupila po njihovim uputstvima i pretila im je. Policijski službenici su upotrebili vatreno oružje kako bi odbili nezakoniti napad na njihove živote. Osoba je preminula na licu mesta nakon upotrebe vatrenog oružja - saopštila je Policijska uprava Ljubljane.

Očevici su čuli nekoliko pucnjeva, a muškarac je ležao pored puta na pešačkom prelazu.

Policija će sada proveriti zakonitost upotrebe sile i razjasniti sve okolnosti incidenta.

Autor: Iva Besarabić