Merkel: Evropska unija ne sme da prepusti razgovore sa Putinom SAD

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je danas da Evropska unija mora da "uzme svoju sudbinu u sopstvene ruke" i nastupiti kao samostalan globalni akter u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom i istakla da Evropa ne bi smela da prepusti razgovore o ključnim bezbednosnim pitanjima isključivo Vašingtonu.

Govoreći na tradicionalnom svečanom banketu Matija-Mal u hamburškoj Gradskoj kući, Merkel je pozvala na snažniju ulogu EU u rešavanju rata u Ukrajini i veću stratešku autonomiju Evrope.

"Još u julu 2021. godine, kada se (bivši predsednik SAD Džozef) Bajden sastao sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom, bila sam ubeđena da takve sastanke ne smemo prepustiti SAD. Jer su u pitanju vitalni evropski interesi. Argument da nam nedostaje zajednička politika prema Rusiji ne može da bude poslednja reč. EU će biti jaka samo ako razvije takav zajednički stav. Moje iskustvo je da gde postoji volja, postoji i način", naglasila je Merkel, osvrćući se na susret tadašnjeg američkog predsednika sa ruskim liderom.

Prema njenim rečima, EU će biti snažna samo ako uspe da izgradi zajedničku politiku prema Rusiji i nastupi jedinstveno na međunarodnoj sceni.

Merkel je ocenila i da se u drugom mandatu američkog predsednika Donalda Trampa američka spoljna politika snažno oslanja na sopstvene interese i logiku "prava jačeg", umesto na međunarodnu saradnju zasnovanu na pravilima.

"To stavlja Nemačku i Evropu pred novu vrstu odgovornosti. Moramo ponovo definisati našu ulogu u svetu kao zajednički delujući globalni akter", poručila je ona.

Govoreći o tehnološkoj politici, Merkel je pozvala EU da nastavi sa regulacijom velikih tehnoloških kompanija iz SAD i da radi na većoj digitalnoj nezavisnosti Evrope.

Svečanost u Hamburgu organizovao je gradonačelnik Peter Čenčer, a među zvanicama je bio i predsednik Evropski savet Antonio Košta.

Banket Matija-Mal smatra se jednim od najstarijih svečanih okupljanja u Evropi, sa tradicijom koja datira još od 1356. godine.

Autor: Marija Radić