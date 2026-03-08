Umro ubica čiji su zločini šokirali naciju: Za njega postoji posebno mesto u paklu

Ian Hantli postao je jedan od najomraženijih ubica u Britaniji nakon što je 2002. osuđen na dve doživotne kazne zatvora zbog ubistva desetogodišnjih Holi Vels i Džesike Čepmen. "Ubica iz Sohema" preminuo je nakon napada u zatvoru prošlog meseca.

Ovaj 52-godišnjak je prebačen u bolnicu pošto je pronađen u lokvi krvi, nakon navodnog napada nepoznatog zatvorenika 26. februara, javlja Sky News.

Bivši školski domar napadnut je metalnom šipkom u radionici u zatvopru HMP Frankland u okrugu Darnam.

Policija je ranije saopštila da se istražuje muškarac srednjih 40-ih godina zbog ovog incidenta.

Hantli je 2002. osuđen za ubistvo desetogodišnjih Holi Vels i Džesike Čepmen u Sohemu, Kembridžšir.

Ubio ih je nakon što su napustile porodični roštilj da kupe slatkiše, a tela je potom bacio u jarak.

Hantli je u decembru 2003. osuđen za ubistvo obe devojčice i dobio dve doživotne kazne zatvora.

Policijska uprava Darnam potvrdila je da je Hantli preminuo u bolnici u subotu ujutro.

"Ian Hantli (52) prebačen je u bolnicu sa teškim povredama nakon incidenta u radionici u četvrtak, 26. februara ujutru", saopštio je portparol.

"Policijska istraga o okolnostima incidenta je u toku. Priprema se dosije za Tužilaštvo za razmatranje podizanja optužnica."

Portparol Ministarstva pravde rekao je: "Ubistva Holi Vels i Džesike Čepmen i dalje ostaju jedan od najšokantnijih i najrazornijih slučajeva u istoriji naše zemlje, i naše misli su sa njihovim porodicama."

Prema navodima lista The Sun, prošlomesečni napad ostavio je Hantlija slepim, i nije se očekivalo da dođe svesti.

Novine navode izvor koji je rekao: "Hantli se nikada nije oporavio od prebijanja i nikada nije imao mnogo šansi da to učini."

Nakon napada, jedina Hantlijeva ćerka, 27-godišnja Samanta Brajan, rekla je za The Sun on Sunday da "za njega postoji posebno mesto u paklu".

Hantli je ranije bio povređen u napadu 2010. u HMP Frankland, kada mu je jedan zatvorenik presekao grlo improvizovanim nožem. Taj zatvorenik je zbog incidenta osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Ovaj zločin učinio je Hantlija jednim od najomraženijih ubica u Britaniji, a ubistvo devojčica je šokiralo naciju i podiglo pitanja kako je čoveku sa istorijom seksualnih optužbi bilo dozvoljeno da radi u školi.

Najbolje prijateljice bile su obučene u iste dresove Mančester Junajteda kada ih je privukao u svoj dom i ubio.

Njihova tela su pronađena posle 13 dana, a njihov nestanak i policijska potraga privukli su pažnju nacionalnih medija.

Reporter Brajan Farmer, koji je tada radio za Press Association u Istočnoj Engleskoj, intervjuisao je Hantlija i bio je toliko zabrinut onim što je čuo da je potom otišao u policiju.

Farmer je bio iznenađen kada je Hantli počeo da mu objašnjava kako zamišlja reakciju devojčica na nepoznatu osobu koja im se približava, iako ih nije poznavao niti radio u njihovoj školi.

Novinar je tada pokušavao da intervjuiše Maksin Kar, pomoćnicu u školi devojčica, koja je živela sa Hantlijem kada se interakcija dogodila.

Autor: S.M.