OSUĐEN NASILNIK IZ BERANA ZA BRUTALNO PREBIJANJE SRPKINJE! Vaso tukao Dejanu i dok je ležala BEZ SVESTI, oglasila se nakon presude

Vaso R. (43) prvostepeno je osuđen na dve godine i tri meseca zatvora zbog brutalnog napada na Dejanu Ć. (22) u kafiću u Beranama

Vaso R. (43) osuđen je prvostepenom presudom na dve godine i tri meseca zatvora zbog brutalnog prebijanja Srpkinje Dejane Ć. (22).

Kao što je Kurir preneo, Srpkinja Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena u kafiću u kojem je radila u Beranama. Nju je 25. oktobra 2025. godine napao Vaso R. (43), koji ju je, kako se vidi i na snimku koji smo objavili, brutalno tukao čak i kada je nesrećna devojka izgubila svest.

Dejana Ć. je otkrila da joj je nakon nekoliko meseci pakla kroz koji je prolazila, i nakon nasilja, konačno laknulo jer je nasilnik osuđen.

Vaso R. osuđen je na objedinjenu kaznu, prvostepenom presudom, u trajanju od dve godine i tri meseca.

Nanošenje teških telesnih povreda — godinu i dva meseca zatvora

- Konačno mi je malo laknulo, mogu da počnem slobodno da dišem i da se vratim kući. Danas je izrečena presuda, njegov advokat će se sigurno žaliti Višem sudu u Beranama u Crnoj Gori. U tom slučaju, žaliću se i ja, ali mislim i nadam se da mu neće smanjiti kaznu - rekla je sa olakšanjem Dejana za "Blic" i dodala:

- Sada je prvi put rekao da mu je žao i da želi da se izvini. Sigurna sam da je bio ubeđen da će ga osloboditi jer je to njegov grad i jer se i ranije izvlačio. Hvala Bogu, pravda je bila na mojoj strani - kazala je ona.

Jezive povrede koje je zadobila Dejana Foto: Privatna arhiva

Detalji brutalnog prebijanja

"Urlao je i na sudiju i na sve u sudnici"

Dejana je istakla da je suđenje bilo vrlo traumatično jer je, prema njenim tvrdnjama, osumnjičeni neprestano vikao na nju i ostale prisutne.

- On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor.Vrištao je, onda se obratio sudiji: "Pustite me napolje, ja kući imam decu!",rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svedoči da ipak jeste - tvrdi ona.

Prema njenim rečima, tada je od sudije zatražila da se obrati osumnjičenom.

- Pitala sam ga: "A je li Vaso, na moje dete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svesti?!", nakon toga je usledio potpuni haos. Celo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto - rekla je Dejana.

Na prethodnom ročištu svedočilo je troje doktora koji su bili dežurni te noći kada je Dejana prebijena, a oni prilikom pregledaDejani nisu konstatovali teške telesne povrede koje je sudski veštak naknadno dokazao.

Prikazan snimak brutalnog nasilja

Nakon što su ranije saslušani svedoci, u sudnici je prikazan snimak na kojem sevidi kako Vaso zverski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svesti, i šutira u glavu.

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće,dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.

Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.

- On je sedeo ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu.Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.

