JEZIV SNIMAK BRUTALNOG PREBIJANJA SRPKINJE: Šutirao je i mrcvario dok je ležala nepomična, Dejana se tresla u sudnici dok je gledala SCENE UŽASA! (VIDEO)

U Osnovnom sudu u Beranama prošle nedelje prikazan je snimak brutalnog prebijanja Dejane Ć., koji je ostavio prisutne u potpunom šoku.

Nesrećna devojka bila je prinuđena da iz prvog reda, na samo metar od nasilnika, ponovo gleda i sluša scene sopstvenog stradanja.

KRVNIČKO IŽIVLJAVANJE NAD BESPOMOĆNOM DEVOJKOM

Na stravičnom video-zapisu vidi se kako optuženi Vaso R. (43) bez milosti nasrće na Dejanu u kafiću u kom je radila. Najjeziviji trenutak snimka je onaj u kojem devojka gubi svest i pada, ali to nasilnika ne zaustavlja. Sa cigaretom u jednoj ruci, dok se drugom pridržava za sto, on nastavlja da je besomučno šutira i gazi po glavi dok njeno telo udara o inventar lokala.

Djevojka Dejana(22),pretučena je u jednom kafiću u Beranama,dok je bila na radnom mjestu.

Nju je brutalno napao muškarac V.R.(43)



Ono što je najporaznije

Čovjek koji je bio u kafiću samo je izašao,kao da se to njega ne tiče

Đe je nestala ljudskost,empatija,osjećaj odgovornosti🤔 pic.twitter.com/YSqULgQjrL — Ðetić (@KonteZanovic) 04. новембар 2025.

"KAO DA GLEDAM DRUGU OSOBU, A ONDA JE KRENULA DRHTAVICA"

Dejana je smogla snage da odgleda snimak do kraja, iako su je zvukovi i prizori vratili u najcrnju noć njenog života. — Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, pogotovo što je pušten i zvuk. Ruke i noge su mi se tresle, a dlanovi znojili. Sedela sam na metar od njega, dok se on u jednom trenutku uhvatio za glavu gledajući šta mi je uradio — ispričala je Dejana nakon suđenja.

POTRES MOZGA I TEŠKE POVREDE

Sudski veštak je potvrdio da je Dejana zadobila potres mozga i teške telesne povrede. Optuženi je nakon brutalnog čina napustio lokal kao da se ništa nije dogodilo, ostavljajući žrtvu nepomičnu na podu. Dejana se sada nada samo jednom – maksimalnoj kazni i pravdi koja će joj doneti makar mrvu mira.

Autor: Dalibor Stankov