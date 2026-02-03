AKTUELNO

Hronika

JEZIV SNIMAK BRUTALNOG PREBIJANJA SRPKINJE: Šutirao je i mrcvario dok je ležala nepomična, Dejana se tresla u sudnici dok je gledala SCENE UŽASA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen X ||

U Osnovnom sudu u Beranama prošle nedelje prikazan je snimak brutalnog prebijanja Dejane Ć., koji je ostavio prisutne u potpunom šoku.

Nesrećna devojka bila je prinuđena da iz prvog reda, na samo metar od nasilnika, ponovo gleda i sluša scene sopstvenog stradanja.

KRVNIČKO IŽIVLJAVANJE NAD BESPOMOĆNOM DEVOJKOM

Na stravičnom video-zapisu vidi se kako optuženi Vaso R. (43) bez milosti nasrće na Dejanu u kafiću u kom je radila. Najjeziviji trenutak snimka je onaj u kojem devojka gubi svest i pada, ali to nasilnika ne zaustavlja. Sa cigaretom u jednoj ruci, dok se drugom pridržava za sto, on nastavlja da je besomučno šutira i gazi po glavi dok njeno telo udara o inventar lokala.

"KAO DA GLEDAM DRUGU OSOBU, A ONDA JE KRENULA DRHTAVICA"

Dejana je smogla snage da odgleda snimak do kraja, iako su je zvukovi i prizori vratili u najcrnju noć njenog života. — Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, pogotovo što je pušten i zvuk. Ruke i noge su mi se tresle, a dlanovi znojili. Sedela sam na metar od njega, dok se on u jednom trenutku uhvatio za glavu gledajući šta mi je uradio — ispričala je Dejana nakon suđenja.

POTRES MOZGA I TEŠKE POVREDE

Sudski veštak je potvrdio da je Dejana zadobila potres mozga i teške telesne povrede. Optuženi je nakon brutalnog čina napustio lokal kao da se ništa nije dogodilo, ostavljajući žrtvu nepomičnu na podu. Dejana se sada nada samo jednom – maksimalnoj kazni i pravdi koja će joj doneti makar mrvu mira.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Gora

#Crna Hronika

#UZNEMIRUJUĆI VIDEO

#berane

#brutalno prebijanje

#dejana ć

#jeziv snimak

#nasilje nad ženama

#potres mozga

#pretučena srpkinja

#sudnica

#vaso r

#Šokantno

POVEZANE VESTI

Region

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Objavljen snimak prebijanja devojke u kafiću u Beranama

Hronika

Pogledajte snimak BRUTALNOG PREBIJANJA na Zvezdari: Komšija pretukao Zorana, pa sam sebe udarao pesnicama u glavu

Svet

OČUH IZ PAKLA UBIO DETE (2)! Horor u Brazilu: Monstrum se iživljavao nad dečakom satima, MALIŠAN UMRO U AGONIJI - Razlog brutalnog prebijanja RAZBESNE

Zadruga

Pukao mu film: Bebica više ne može da gleda Đukića i Teodoru, otkrio im prekrivač! (VIDEO)

Zadruga

Ostao zatečen: Đedović ne može da poveruje da Matora naziva sebe ocem Munjinog deteta, priznao da je to ozbiljna boleština! (VIDEO)

Hronika

PALILULA POD OPSADOM! Policija traga za fantomom koji je sinoć izveo seriju pljački