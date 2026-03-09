Eksplozija u sinagogi u Belgiji

U sinagogi u belgijskom gradu Liježu, jutros je oko 4 časa, došlo do eksplozije, saopštila je lokalna policija.

Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi belgijski VRT.

Kako se navodi, razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice.

Policija kaže da će ulica ostati zatvorena dok traje istraga.

🚨🇮🇱🇧🇪 Explosion reported in vicinity of a synagogue in Liege, Belgium.



No casualties reported. pic.twitter.com/iMyz6tKCtD — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) 09. март 2026.

Uspostavljena je i bezbednosna zona u neposrednoj blizini sinagoge.

Istragu sprovodi odeljenje za borbu protiv terorizma federalne sudske policije u Liježu.

Gradonačelnik Liježa je osudio, kako kaže, "nasilni čin antisemitizma" i rekao da je "neprihvatljivo da se sukobi uvoze spolja".

Autor: S.M.