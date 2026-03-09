UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ATENTATA U IZRAELU! Maskirani napadač ulazi u PEKARU i ispaljuje više HITACA u gradonačelnika Arabe - Nastala OPŠTA PANIKA (VIDEO)

Maskirani naoružani čovek ranio je gradonačelnika Arabe Ahmada Nasara i još jednog lokalnog političara u nedelju dok su ručali sa kolegama u restoranu u arapskom gradu na severu Izraela.

Nasar i Anvar Jasin, zamenik gradonačelnika koji je takođe predsednik gradskog Narodnog komiteta, povređeni su u zasedi, saopštila je služba hitne pomoći.

Atentat usred pekare

Snimak pucnjave, koji je zabeležila bezbednosna kamera, prikazuje Nasara, Jasina i nekoliko drugih muškaraca kako sede i razgovaraju za stolom u pekari Taksim, koja se nalazi u glavnoj gradskoj ulici.

Nekoliko sekundi kasnije, maskirani čovek sa pištoljem ulazi unutra.

Ljudi za stolom ustaju u panici nakon što su shvatili šta se dešava. Napadač je ispalio nekoliko hitaca na muškarce dok su se žurili da se sklone.

Na snimku se vidi kako Nasar pada preko stola nakon što je upucan, pokrivajući glavu dok naoružani čovek beži sa mesta događaja.

The mayor of Arraba, an Arab city in northern Israel, was targeted in a shooting tonight alongside his deputy. Both were injured in the ambush.



Last winter, police raised Nassar's threat level from 4 to 6 (the highest possible) after criminals shot at his house pic.twitter.com/t8v47bYa9g — charlie summers (@cbsu03) 08. март 2026.

Istraga u toku, za sada nema hapšenja

Policija je saopštila da je pokrenula istragu o incidentu i da traga za osumnjičenima. Za sada nije bilo hapšenja.

Gradski narodni komitet, lokalno telo koje u mnogim arapskim gradovima koordinira između stanovnika i opštinskih vlasti i često predvodi organizaciju protesta, osudio je incident kao „ozbiljan krivični čin“ i „neprihvatljiv napad na javne ličnosti koje rade u službi građana“.

Kriminalci ranije pucali na kuću gradonačelnika

U julu je Nasar učestvovao na sastanku parlamentarnog odbora kako bi se raspravljalo o smrtonosnoj pretnji koju kriminalne organizacije predstavljaju za arapske gradonačelnike u Izraelu.

Tada je rekao zakonodavcima da je policija podigla njegov nivo pretnje sa 4 na 6, najviši mogući, nakon što su kriminalci nekoliko puta pucali na njegovu kuću.

Autor: Iva Besarabić