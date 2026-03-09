'OZBILJNA PRETNJA ZA MAĐARSKU I EU' Orban: Zatražili smo da se obustave sankcije ruskim energentima

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.

Prema njegovim rečima, ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju vrtoglavi rast cena nafte, što predstavlja ozbiljnu pretnju za Mađarsku i Evropsku uniju, prenosi Mađar Nemzet.

Orban je takođe u videu objavljenom na svojoj Fejsbuk stranici rekao da je sazvao sastanak vlade za kasnije tokom dana kako bi "sprečio da cena dizela i benzina poraste do nepodnošljivih nivoa".

