AKTUELNO

Svet

'OZBILJNA PRETNJA ZA MAĐARSKU I EU' Orban: Zatražili smo da se obustave sankcije ruskim energentima

Izvor: Pink.rs, Foto: AP Photo/Darko Vojinović ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je u pismu zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da obustavi sve sankcije ruskim energentima, jer je to potrebno da bi se zaustavio rast cena sirove nafte u Mađarskoj i EU.

Prema njegovim rečima, ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju vrtoglavi rast cena nafte, što predstavlja ozbiljnu pretnju za Mađarsku i Evropsku uniju, prenosi Mađar Nemzet.

Orban je takođe u videu objavljenom na svojoj Fejsbuk stranici rekao da je sazvao sastanak vlade za kasnije tokom dana kako bi "sprečio da cena dizela i benzina poraste do nepodnošljivih nivoa".

Autor: S.M.

#EU

#Mađarska

#Viktor Orban

#gas

#obustava

POVEZANE VESTI

Svet

ORBAN JASAN: Fon der Lajenova i Manfred Veber žele da sruše mađarsku vladu

Politika

'ENERGETSKA SITUACIJA NIJE LAKA' Vučić iz Brisela nakon razgovora sa Fon der Lajen i Koštom: Nemam veliki STRAH oko gasa koliki imam oko nafte - Veruj

Svet

Orban: EU je izgubila rat u Ukrajini

Politika

'VELIKA JE ČAST ZA SRBIJU ŠTO SAM RAZGOVARAO SA FON DER LAJEN I KOŠTOM' Vučić se oglasio iz Brisela: Otkrio o čemu je razgovarao sa dvoje najvažnijih

Svet

'VREME JE ZA PROMENE' Orban pozvao EU da ukine antiruske sankcije

Svet

Orban: Ukrajina, ako postane članica EU, upijaće sav naš novac