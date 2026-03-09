UZBUNA ŠIROM EVROPE: Zemlje podižu mere bezbednosti na NAJVIŠI NIVO posle EKSPLOZIJE kod sinagoge u Belgiji (FOTO)

Ministar spoljnih poslova Belgije Bernard Kvintin izjavio je danas da je eksplozija kraj sinagoge u Liježu "besprizoran antisemitski akt" i da belgijski federalni tužioci istražuju slučaj.

Sve se dešava u okolnostima jačanja bezbednosti u nizu evropskih zemalja zbog rata na Bliskom istoku, koji SAD i Izrael vode protiv Irana. Policija grada Liježa kaže da se eksplozija ispred singagoge dogodila rano jutros, da niko nije povređen, ali da su od siline udara stakla izletela iz prozorskih okvira na zgradi prekoputa jevrejske bogomolje.

Ulica u kojoj se sinagoga nalazi i dalje je blokirana, a istražitelji pretražuju okolinu, navodi se u saopštenju.

Kventin je na Iksu saopštio da je "eksplozija ispred sinagoge u Liježu besprizoran antisemitski akt čija je direktna meta jevrejska zajednica u Belgiji" i da će "bezbednost oko sličnih objekata i dalje biti pojačana".

We are shocked by yet another antisemitic attack on a Jewish community in Europe: an explosive device at the synagogue in Liège, Belgium.

We stand with the Jewish community of Liège and of Belgium.

We expect the Belgian authorities to find the perpetrators and hold them… pic.twitter.com/jyjKpzPAIF — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 09. март 2026.

Šef belgijske diplomatije nije povezao eksploziju sa ratom u Iranu.

Belgija, Francuska i Nemačka su neke od evropskih zemalja koje su iskazale nameru da pojačaju bezbednost kao odgovor na izbijanje rata na Bliskom istoku. Te zemlje takođe tvrde da nemaju aktivnu ulogu u konfliktu na strani SAD i Izraela.

Ministar spoljnih poslova Belgije zatražio je pojačano obezbeđivanje nacionalne železničke mreže.

Kancelarija belgijskog federalnog tužioca saopštila je danas da preuzima nadležnost nad istragom, "s obzirom na moguće indikacije da se radi o terorizmu". Detalji o eksploziji nisu objavljeni, a nije rečeno ni ko bi mogao biti odgovoran za nju.

pročitajte još UDARNO: Razgovarali Putin i Tramp

Autor: Marija Radić