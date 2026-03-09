Studentkinja se porodila na WC šolji i ostavila bebu da umre, a onda je uradila OVO: Užas na Floridi

Dvadesetogodišnja studentkinja iz Floride optužena je nakon što se navodno porodila kod kuće na WC šolji i ostavila svoje novorođenče da umre pre nego što je iste večeri nastupila u lokalnoj pozorišnoj predstavi.

En Mej Demegilo iz Palm Kosta u okrugu Flagler uhapšena je u petak, 6. marta, i optužena za tešku smrt deteta iz nehata, prema javnim zapisima o hapšenju iz Šerifove službe okruga Flagler (FCSO).

Na konferenciji za štampu održanoj istog dana, šef zamenik FCSO, Džo Baril, izjavio je da je Komunikacioni centar okruga Flagler za hitne slučajeve primio poziv oko 4 ujutru po lokalnom vremenu od osobe koja je tražila proveru dobrobiti odrasle žene, piše magazin People.

"Pozivalac je operaterima rekao da je dvadesetogodišnja En Mej Demegilo slala poruke navodeći da je tajno bila trudna i neočekivano rodila kod kuće", rekao je Baril.

Policijski službenici stigli su kasnije tog jutra u kuću Demegilove, gde je ona navodno potvrdila da je prethodnog dana rodila bebu na WC šolji. Navodno je rekla policiji da je novorođenče u početku plakalo, ali je ubrzo prestalo da se pokreće.

"Tada je sakrila bebu u putnu torbu u svom ormaru i nastavila s uobičajenim dnevnim aktivnostima", rekao je Baril tokom konferencije za štampu.

Baril je naveo da je Demegilo potom otišla na lokalni fakultet i "nastupila u pozorištu" pre nego što se vratila kući.

Demegilo je policiji rekla da je umrlo novorođenče sahranila u plitku raku u dvorištu oko 22 časa te večeri, prema Barilu.

Demegilo je navodno istražiteljima rekla da nije bila sigurna da je trudna dok se nije porodila, a policiju je odvela do mesta gde je beba sahranjena.

Baril je rekao da je umrlo novorođenče imalo težinu od 1,5 kg.

Istraga je i dalje u toku, a Baril je pozvao sve koji imaju informacije o slučaju da se jave.

Takođe je podsetio javnost da, prema zakonu Floride o Sigurnom utočištu, roditelji koji ne mogu da se brinu o novorođenčetu mogu bezbedno predati dete bilo kojoj vatrogasnoj stanici, bolnici ili policijskoj stanici, bez ikakvih posledica.

Prvo pojavljivanje Demegilo pred sudom bilo je u subotu, 7. marta, a ona je trenutno u pritvoru bez mogućnosti kaucije, prema izjavi FCSO za magazin People.

Autor: Marija Radić