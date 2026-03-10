Tramp je objavio preko 200 poruka na 'Truth Social' od početka rata: Svaka peta bila je o...

Američki predsendik Donald Tramp objavio je više od 200 poruka na platformi Truth Social otkako su SAD i Izrael počeli bombardovanje Irana 28. februara, ali manje od 20 odsto tih objava odnosilo se na rat, navodi se u jednom izveštaju.

Dok su SAD lansirale rakete na Iran u okviru Operacije "Epski bes", Tramp je svoju društvenu mrežu uglavnom koristio da nastavi napade na svoje političke protivnike, iznosi optužbe o izbornoj prevari, hvali svoju balsku dvoranu vrednu 400 miliona dolara i promoviše "Save America Act".

"Genius Act je pod pretnjom i potkopavanjem od strane banaka, i to je neprihvatljivo, nećemo to dozvoliti. SAD moraju što pre da završe regulaciju tržišne strukture. Amerikanci bi trebalo da zarađuju više novca na svom novcu", napisao je Tramp na Truth Social 3. marta dok je bombardovanje trajalo.

"Banke beleže rekordne profite i nećemo dozvoliti da potkopaju našu snažnu kripto agendu, koja će na kraju završiti u Kini i drugim zemljama ako ne rešimo pitanje Clarity Act".

Od ukupno 215 objava koje je podelio na Truth Social od najave početka rata 28. februara, manje od jedne petine odnosilo se na Iran, prema analizi lista "The Washington Post".

Politički komentatori često ističu da Trampovi naleti objavljivanja na Truth Social pružaju uvid u psihološko stanje predsednika, prenosi The Indipendent.

List navodi da Trampov stil komunikacije putem Truth Social omogućava da se poveže sa svojom bazom pristalica na način na koji to nisu uspeli njegovi protivnici i prethodnici, ali da njegov "nedostatak vidljivog napora" da opravda rat nije bez rizika.

Tramp i Bela kuća su prošle nedelje bili suočeni s kritikama jer su nudili protivrečna i brzo menjajuća objašnjenja zašto je Iran predstavljao tako neposrednu pretnju američkim snagama i njihovim saveznicima širom Bliskog istoka da je upotreba vojne sile bila neophodna.

Rat je već podelio Trampovu MAGA bazu, pri čemu su istaknute ličnosti poput Megan Keli i Takera Karlsona tvrdile da vojna akcija nije u skladu sa politikom "America First".

"Još ne vidim napor administracije da stvori koaliciju podrške van MAGA pokreta za ovu odluku, ali to bi moglo da se desi ako rat postane dugotrajniji i skuplji", rekao je za Piter Fiver, bivši savetnik za strategiju nacionalne bezbednosti predsednika Džordža V. Buša.

Iako je Tramp posvetio značajan deo svog vremena prošle nedelje upravljanju ratom, na Truth Social je tvrdio da je Zakon o spasavanju Amerike, zakon koji bi zahtevao od birača da predstave pasoš ili izvod iz matične knjige rođenih prilikom registracije "jedino što ljude zanima", vređao je komičara Bila Mahera i žalio se da je zabrinutost zbog rastućih cena goriva "glupa".

"Nije Zakon o spasavanju, već Zakon o spasavanju Amerike! MNOGO bolje i važnije ime!!! Predsednik DJT", napisao je Tramp na Truth Social u nedelju uveče.

Anketa agencije Marist sprovedena 6. marta pokazala je da se 56 odsto Amerikanaca protivi vojnoj akciji SAD u Iranu. Istovremeno, javnost ima velike zabrinutosti zbog pristupačnosti, pri čemu preko polovine birača opisuje zdravstvenu zaštitu, novi automobil i nedeljni odmor kao nedostupne, prema istraživanju agencije Ipsos s kraja februara.

Tramp je rekao da nije zabrinut zbog rasta cena goriva i ekonomije kada su ga novinari pitali u subotu, opisujući rat u Iranu kao "kratki izlet".

"Ovo je kratak izlet u nešto što je trebalo da se uradi 47 godina, 47 godina je potrebno da se ovo uradi, a nijedan predsednik nije imao hrabrosti da to uradi", naveo je u subotu.

Autor: Marija Radić