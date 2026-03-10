Makron najavio: Biće održan razgovor sa liderima G7 o krizi u Iranu i cenama nafte

Francuski predsednik Emanuel Makron će održati u sredu telefonski razgovor sa liderima Grupe sedam (G7) o krizi u Iranu i rastućim cenama energenata, saopštila je danas Jelisejska palata.

Razgovori će se održavati u trenutku kada vlade zemalja članica G7 razmatraju kako da odgovore na nagli rast cena nafte izazvan američko-izraelskim ratom protiv Irana, prenosi Rojters.

Ministri energetike G7 danas nisu postigli dogovor o oslobađanju strateških rezervi nafte već su zatražili od Međunarodne agencije za energiju da proceni situaciju pre nego što preduzmu taj korak.

Cene nafte skočile su u ponedeljak na skoro četvorogodišnji maksimum, ali su danas pale za 11 odsto nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da bi rat na Bliskom istoku mogao uskoro da se završi.

Američki zvaničnici takođe razmatraju korake kako bi se obezbedio nesmetani transport nafte kroz Ormuski moreuz.

To uključuje i mornaričku pratnju za komercijalne brodove i zaštitu za tankere kako bi se sprečili dalji poremećaje u globalnom snabdevanju energentima.

Autor: Marija Radić