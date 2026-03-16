MAKRON UDARIO NA IRAN: Dosta je bilo, ne igrajte se sa Francuskom, vraćajte nam ljude

Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da je neprihvatljivo da Francuska bude meta u regionalnoj eskalaciji izazvanoj ratom u Iranu.

Makron je reagovao nakon smrti jednog francuskog vojnika u regionu. Takođe je pozvao iranskog predsednika Masuda Pezeškijana da što pre dozvoli povratak dvoje francuskih državljana, Sesil Koler i Žaka Parija.

- Podsetio sam ga da Francuska deluje u strogo odbrambenom okviru zaštite svojih interesa, svojih regionalnih partnera i slobodne plovidbe, te da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta - napisao je Makron na društvenim mrežama.

Sesil Koler i Žak Pari uhapšeni su u Iranu u maju 2022. godine pod optužbama za špijunažu u korist francuskih i izraelskih obaveštajnih službi. Oni su oslobođeni 4. novembra i smešteni u ambasadu Francuske u Teheranu.

