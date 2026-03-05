MAKRON HITNO POZVAO TEHERAN I TEL AVIV! Francuska sprema vojnu podršku Libanu

Francuski predsednik Emanuel Makron uputio je javni apel Izraelu i Iranu da ne proširuju aktuelni sukob na teritoriju Libana, upozorivši da bi takav scenario mogao dodatno destabilizovati čitav region. Istovremeno je najavio da će Francuska poslati konkretnu vojnu pomoć Libanu kako bi ojačala njegove oružane snage.



Makron je poruku objavio na društvenoj mreži X, gde je naglasio da se region nalazi u izuzetno opasnom trenutku.

„U ovom trenutku velike opasnosti, pozivam izraelskog premijera da ne proširuje rat na Liban. Pozivam i iranske lidere da ne uvlače Liban dalje u rat koji nije njihov“, napisao je francuski predsednik u objavi, prenela je agencija Rojters.

On je takođe naveo da će Francuska dodatno pojačati saradnju sa Libanskim oružanim snagama. U okviru te saradnje Pariz planira da Libanu obezbedi oklopna transportna vozila, kao i operativnu i logističku podršku koja bi trebalo da pomogne stabilizaciji bezbednosne situacije.

Makronova reakcija usledila je nakon telefonskog razgovora koji je danas imao sa predsednikom Libana Žozefom Aunom. Tokom tog razgovora libanski lider zatražio je od francuskog predsednika da iskoristi svoj politički uticaj kako bi izvršio pritisak na Izrael da ne gađa civilne ciljeve u južnim predgrađima Bejruta.

Prema navodima iz Bejruta, zabrinutost u Libanu raste zbog mogućnosti da bi sukob između Izraela i Irana mogao da se proširi i na teritoriju te zemlje, što bi dodatno pogoršalo već krhku bezbednosnu situaciju u regionu.

„U ovom trenutku velike opasnosti, pozivam izraelskog premijera da ne proširuje rat na Liban. Pozivam i iranske lidere da ne uvlače Liban dalje u rat koji nije njihov“, napisao je francuski predsednik u objavi, prenela je agencija Rojters.

On je takođe naveo da će Francuska dodatno pojačati saradnju sa Libanskim oružanim snagama. U okviru te saradnje Pariz planira da Libanu obezbedi oklopna transportna vozila, kao i operativnu i logističku podršku koja bi trebalo da pomogne stabilizaciji bezbednosne situacije.

Makronova reakcija usledila je nakon telefonskog razgovora koji je danas imao sa predsednikom Libana Žozefom Aunom. Tokom tog razgovora libanski lider zatražio je od francuskog predsednika da iskoristi svoj politički uticaj kako bi izvršio pritisak na Izrael da ne gađa civilne ciljeve u južnim predgrađima Bejruta.

Prema navodima iz Bejruta, zabrinutost u Libanu raste zbog mogućnosti da bi sukob između Izraela i Irana mogao da se proširi i na teritoriju te zemlje, što bi dodatno pogoršalo već krhku bezbednosnu situaciju u regionu.

Autor: D.Bošković