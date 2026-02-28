'DIPLOMATIJA MORA PONOVO DA PREUZME KONTROLU' Makron: Francuska nije bila unapred obaveštena o napadima na Iran

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da Francuska nije bila unapred obaveštena niti je bila uključena u američke i izraelske napade na Iran.

"Naš apsolutni prioritet je bezbednost naših državljana i naše imovine", rekao je Makron na početku sastanka francuskog Saveta za odbranu i nacionalnu bezbednost u Parizu, na kome se razgovaralo o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku, prenosi Rojters.

Makron je istakao da "diplomatija mora ponovo da preuzme kontrolu".

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su "preventivni napad" na Iran, kako bi uklonili pretnje Izraelu, u kome su od jutros gađane mete u više gradova, dok je Iran odgovorio ispaljivanjem raketa na Izrael, kao i gađanjem više ciljeva u regionu Bliskog istoka, među kojima su bili Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Autor: Marija Radić